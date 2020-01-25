Людям с особыми потребностями вновь предлагают дополнительное пособие

”Каждый человек должен иметь возможность свободно передвигаться по дому, а также выходить из него. Иногда достаточно и небольших изменений, чтобы обеспечить человеку независимую жизнь в его собственном доме. В этом году все местные самоуправления вновь могут ходатайствовать о получении пособия от государства для того, чтобы улучшить повседневную жизнь людей. Мы призываем всех воспользоваться этой возможностью”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Более подробную информацию о ходатайстве пособия на адаптацию жилья можно получить в местных самоуправлениях. Ходатайства на адаптацию жилья у людей будут принимать самоуправления по месту жительства, которые помогут людям и в проведении адаптации.

На основании ходатайств от жителей местное самоуправление составляет ходатайство для получения пособия и представляет его государству на вынесение решения. После принятия решения жилье адаптируется при поддержке местного самоуправления и государство компенсирует самоуправлениям расходы в объеме 85% из средств Европейского фонда регионального развития.

В этом году на эти нужды в бюджете запланировано два миллиона евро. Государственный центр опорных услуг принимает ходатайства от местных самоуправлений до 31 августа.