Людям с особыми потребностями вновь предлагают дополнительное пособие

На этой неделе открылся очередной тур приема ходатайств на адаптацию жилья от людей с особыми потребностями. Для адаптации жилья человеку необходимо обратиться в местное самоуправление.
”Каждый человек должен иметь возможность свободно передвигаться по дому, а также выходить из него. Иногда достаточно и небольших изменений, чтобы обеспечить человеку независимую жизнь в его собственном доме. В этом году все местные самоуправления вновь могут ходатайствовать о получении пособия от государства для того, чтобы улучшить повседневную жизнь людей. Мы призываем всех воспользоваться этой возможностью”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Более подробную информацию о ходатайстве пособия на адаптацию жилья можно получить в местных самоуправлениях. Ходатайства на адаптацию жилья у людей будут принимать самоуправления по месту жительства, которые помогут людям и в проведении адаптации.
На основании ходатайств от жителей местное самоуправление составляет ходатайство для получения пособия и представляет его государству на вынесение решения. После принятия решения жилье адаптируется при поддержке местного самоуправления и государство компенсирует самоуправлениям расходы в объеме 85% из средств Европейского фонда регионального развития.
В этом году на эти нужды в бюджете запланировано два миллиона евро. Государственный центр опорных услуг принимает ходатайства от местных самоуправлений до 31 августа.
Адаптация означает перестройку жилья таким образом, чтобы для людей создавались специфические и обусловленные их особыми нуждами изменения — например, пандус, подъемник, а также обусловленные недугом решения — например, установка душа вместо ванной. В ходе адаптации можно также устанавливать гарантирующие безопасность человека с особыми потребностями ограждения, автоматику для садовых ворот, понижать площадь кухонных поверхностей и техники.
Ходатайства на адаптацию жилья могут подавать все люди с особыми потребностями, независимо от типа потребностей.
Первый тур приема ходатайств завершился в 2018 году, тогда было одобрено 56 заявок на адаптацию жилья людей с особыми потребностями. Местные самоуправления спланировали адаптацию жилья на сумму 2,34 миллионов евро. Второй тур приема ходатайств завершился в 2019 году. Государственный центр опорных услуг одобрил тогда 74 заявки на адаптацию жилья людей с особыми потребностями. Местные самоуправления спланировали адаптацию жилья на сумму 5,09 миллионов евро.
”Мы надеемся на такую же активность в третьем туре приема ходатайств. Этому способствует легкость при ходатайстве в лице стандартизированных цен, а также на подготовку ходатайства отведено более полугода”, — сказал руководитель Государственного центра опорных услуг Марек Атонен.
В предыдущие годы об адаптации жилья ходатайствовали более, чем 1 700 человек. Активнее всего ходатайствовали об адаптации туалетной комнаты, установки пандусов и подъемников, а также об адаптации наружных или внутренних дверей.
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