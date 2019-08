"Люди слишком глупы для накоплений”. Частная беседа главы отдела пенсионных фондов Luminor стала достоянием общественности

На записи слышно, как глава отдела пенсионных фондов Luminor в странах Балтии Расмус Пиккани рассуждает о добровольности второй пенсионной ступени, пенсионных фондах и способах их продажи народу. Он говорит, что нужно создавать впечатление, будто ты разбираешься в вопросе, хотя на самом деле не разбираешься.

Сам Пиккани назвал утечку записи прискорбным инцидентом. Он говорит, что цитаты не отображают ни действительное содержание разговора, ни основную мысль. При этом Пиккани подтверждает, что на записи звучит его голос.

Помимо прочего, на записи можно услышать, как Пиккани говорит о планах правительства сделать вторую пенсионную ступень добровольной: ”They say that they give the freedom back to the people. But I am sorry, people are stupid."(”Они утверждают, что хотят вернуть людям свободу [выбора]. Но, простите, люди глупы”).

”Подчеркну, что здесь идет речь о принятии долгосрочных решений по сбережению. Опыт и практика показывает, что большая часть общества предпочитает систематическому сбережению потребление. В ходе беседы я выразил свою оценку как человека с большим опытом и экономическими знаниями, которая заключается в том, что предоставлять свободу, которая так рекламируется, опасно, потому что большая часть населения подойдет к пенсионному возрасту с недостаточными сбережениями. И поскольку пенсия тесно связана с предлагаемым государством чувством защищенности, личная ответственность человека в системе размыта”.

”В сферах, где неадекватное поведение человека может подвергнуть опасности или обременить остальное общество, по моему глубокому личному убеждению, необходима регуляция со стороны государства”, — прокомментировал банкир.