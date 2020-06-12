”Люди из этой сферы всегда востребованы, а работа в ней никогда не будет однообразной”

Хелис Вахтра и Кайди Сульп — две молодые дамы, чьи глаза загораются, когда речь заходит о полезных ископаемых. Эти девушки, изучавшие геотехнологию, в один голос утверждают: ”Люди этой сферы всегда востребованы, а работа в ней никогда не будет однообразной”.
Кайди Сульп и Хелис Вахтра придерживаются единого мнения, что время в университете было увлекательным и, по их мнению, девушкам точно стоит смелее смотреть в сторону специальностей, связанных с земными недрами. ”Например, из начавшей со мной обучение в 2012 году группы, 12 мужчин и 2 женщины получили бакалавра, в магистратуре положение более сравнялось — 5 мужчин и 3 женщины”, — говорит Кайди Сульп.
В действительности, в специальности по земным недрам пол не играет значения, но важен интерес к естествознанию и техническим наукам. Также нужно быть готовой к тому, что с первого курса углубленно изучают реальные предметы — речь все же идет о Таллиннском Техническом Университете. И когда программа доходит до специализированных предметов, то приходится часто покидать аудиторию, университет и город Таллинн. Что, по мнению Вахтра и Сульп, особенно круто.
”Мы бывали на экскурсиях в шахтах Ида-Вирумаа и на полевых работах в окрестностях Таллинна”, — вспоминает Вахтра. ”В ласнамяэском канале исследовали расселины, фиксировали провалы в Астангу и в Маарду измеряли коэффициент откоса старого фосфоритного карьера. Особенно запомнилась учебная поездка в Германию, во время которой посещали разные шахтные объекты”, — добавляет она.
”Мотивацию прибавляли и летние практики”, — добавляет Сульп. ”Хотя официально необходимо пройти только одну, студенты, изучавшие земные недра, пробовали летом попасть на работу по специальности. Так я провела свои летние периоды на шахте ”Эстония”, в разные годы смогла попробовать разные специальности, видела закулисье производства и поняла, как будет выглядеть будущая трудовая жизнь”.
Из учеников в руководители
Кайди Сульп, которая имеет вирумааские корни, видела в своем краю добычу с малолетства, но девушка долго не думала об этом, как о классной профессии и будущих рабочих возможностях. Интерес возник в гимназии после посещения Таллиннского Технического Университета, где как раз геотехнологию изучал один студент. После выпускных экзаменов девушка подала заявление на ту же специальность.
Теперь она вернулась в родной край. Кайди Сульп — руководитель добычи сланца в Kiviõli Keemiatööstus. ”Говоря проще, моей задачей является своевременное обеспечение снабжения сланцем нашего производства и клиентов в нужном количестве и качестве. При этом также нужно следить за тем, чтобы делопроизводство и отчетность не отставали”, — поясняет Сульп. Звучит, как офисная работа, но на деле руководитель добычи следит и за работой в карьере. Она должна обеспечить поступление сланца на производство масла, тепла и электричества.
Хелис Вахтра с гимназии привлекала природа и искусство, но в то же время родня советовала получить инженерное образование. Поскольку в университет искусств поступить не удалось, девушка скомбинировала свою любовь к природе и совет родителей про специальность инженера, что в итоге привело ее на геотехнологию.
После окончания университета она стала геологом полезных ископаемых в консалтинговой фирме Inseneribüroo Steiger. ”Задача геолога полезных ископаемых — искать и находить в земных недрах материалы, которые отвечают понятию полезных ископаемых”, — описывает Вахтра. ”Главным образом, мы ищем и исследуем строительные полезные ископаемые — то есть песок-гравий и известняк-доломит, но также и торф, и сланец”. Это означает много этапов. Полевая работа с помощью экскаватора или бура, измерения и взятие проб. После этого работа продолжается в лаборатории. ”Результатом полевых работ и лабораторных исследований становится план исследуемой зоны и геологические разрезы, а также и отчет, в котором геолог дает свою оценку об исследованных недрах — геологическое построение, качество полезного ископаемого, объем, площадь, условия добычи и окружающей среды. И только после результатов геологической разведки можно начинать добычу полезных ископаемых — будь то для строительства и ремонта дорог или же для общего строительства. Так что невозможно построить ни одно большое шоссе без того, чтобы кто-то исследовал, проанализировал и взял на учет используемый для этих работ материал”, — рассказывает Вахтра о своей работе.
Хотя на сегодня Хелис Вахтра стала руководителем геологического отдела Inseneribüroo Steiger, в силу чего ее рабочие обязанности теперь больше состоят из администрирования и управления, она все же пробует успевать и на полевые работы, чтобы делать, так сказать, настоящую работу геолога, не боясь испачкать руки.
Цветы и следы медведей
”Специальность по изучению ресурсов земных недр — это, как и строительство, профессия с большим амплуа. Речь идет о сфере, специалисты которой будут всегда востребованы — не важно, насколько природоохранный наш образ жизни — потому что для обеспечения нынешнего уровня благосостояния общества необходимо добывать полезные ископаемые — хотя бы для таких ежедневно используемых удобств, как строительство дорог и производство автомобилей”, — рассуждает Кайди Сульп о том, что люди этого сектора без работу не останутся — будь то в Эстонии, или за рубежом.
Хелис Вахтра говорит о том, что специальности, связанные с земными недрами, подразумевают разнообразие. ”Как геолог, могу подтвердить, что каждое исследование и объект отличаются. Полевые работы всегда означают разнообразие — например, на улице -20 градусов или рядом в лесу проходят учения Сил обороны, или около объекта видны свежи медвежьи следы”, — перечисляет она некоторые экстремальные моменты своей работы. ”Но это же здорово, когда рано утром можно увидеть какого-то дикого зверя, занятого своими делами или же если буровой мастер дарит во время полевых работ на карьере цветы”.
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