”Люди из этой сферы всегда востребованы, а работа в ней никогда не будет однообразной”

Кайди Сульп и Хелис Вахтра придерживаются единого мнения, что время в университете было увлекательным и, по их мнению, девушкам точно стоит смелее смотреть в сторону специальностей, связанных с земными недрами. ”Например, из начавшей со мной обучение в 2012 году группы, 12 мужчин и 2 женщины получили бакалавра, в магистратуре положение более сравнялось — 5 мужчин и 3 женщины”, — говорит Кайди Сульп.

Хелис Вахтра

Из аудитории в поле

В действительности, в специальности по земным недрам пол не играет значения, но важен интерес к естествознанию и техническим наукам. Также нужно быть готовой к тому, что с первого курса углубленно изучают реальные предметы — речь все же идет о Таллиннском Техническом Университете. И когда программа доходит до специализированных предметов, то приходится часто покидать аудиторию, университет и город Таллинн. Что, по мнению Вахтра и Сульп, особенно круто.

”Мы бывали на экскурсиях в шахтах Ида-Вирумаа и на полевых работах в окрестностях Таллинна”, — вспоминает Вахтра. ”В ласнамяэском канале исследовали расселины, фиксировали провалы в Астангу и в Маарду измеряли коэффициент откоса старого фосфоритного карьера. Особенно запомнилась учебная поездка в Германию, во время которой посещали разные шахтные объекты”, — добавляет она.

”Мотивацию прибавляли и летние практики”, — добавляет Сульп. ”Хотя официально необходимо пройти только одну, студенты, изучавшие земные недра, пробовали летом попасть на работу по специальности. Так я провела свои летние периоды на шахте ”Эстония”, в разные годы смогла попробовать разные специальности, видела закулисье производства и поняла, как будет выглядеть будущая трудовая жизнь”.

Из учеников в руководители

Кайди Сульп, которая имеет вирумааские корни, видела в своем краю добычу с малолетства, но девушка долго не думала об этом, как о классной профессии и будущих рабочих возможностях. Интерес возник в гимназии после посещения Таллиннского Технического Университета, где как раз геотехнологию изучал один студент. После выпускных экзаменов девушка подала заявление на ту же специальность.