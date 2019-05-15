Любопытная вакансия: ты — настоящий мужик? Не ноешь, как баба? Не задаешь тупых вопросов? И другие требования к водителю фуры

Autolink Baltics ищет на внутренние грузоперевозки по Финляндии водителя 25-м автотрейлера. Зарплата предлагается в районе 2 500 — 3 000 евро в месяц на руки. За хорошую работу — премия.

В объявлении значится, что предложение — для настоящих мужиков, потому перед подачей заявки человек должен убедиться, что он соответстует требованиям.

А они — нижеследующие (стиль и орфография оригинала):

- ты уверен, что тебя отпустит жена.

- понимаешь, что такое работа водителя фуры. Не задаешь тупых вопросов типа "где я буду жить", "где буду есть или писать". Место, где помыться или хранить вещи, есть на базе Ханко.

- отвечаешь, что есть что-то нахер запоришь, то останешься таким же крутым до конца, как и на собеседовании.

- поддерживаешь порядок в авто, умеешь ездить экономно.

- умеешь маневрировать так, что не растеряешь огни и прочие примочки по всей Финляндии.

- общаешься с логистом вежливо и не считаешь, что ты — пуп фирмы.

- короче, приходишь сюда зарабатывать деньги, а не ныть, как баба.

В конце объявления предприятие подчеркивает, что не извиняется за формулировки. "Те, кого это задевает, пусть сами для себя все обдумают, и если удастся — придут к выводам и начнут меняться. Просто очень много водителей фур — такие неженки", — пояснила фирма свою риторику.