Любители хорошей еды соберутся в эти выходные на берегу Чудского озера

Народ Причудья созывает всех гурманов Эстонии отведать лучшей еды на фестивале ”II Улица Кухни Причудья 175 км”. 24-25 августа свои двери откроют 54 поп-ап ресторанов на 175-километровом пути вдоль берегов Чудского, Лямми и Псковского озер.
Организаторы сообщают, что будет предложено все самое лучшее, что можно приготовить из местных продуктов, как традиционные причудские яства, так и блюда с современным акцентом.
В Причудье сейчас самый обильный сезон, когда поспели всевозможные дары сада, леса и огорода — именно из них 54 поп-ап ресторана будут готовить на радость гостям еду по своим лучшим рецептам. Также в эти выходные можно будет купить в бесчисленных торговых пунктах вдоль Чудского озера все, чем богат этот край, а в Любинице будет проходить большая луково-рыбная ярмарка, где можно будет закупить на зиму запас лука.
В этом году будет также открыт отрезок Водного пути Кухни Причудья, где в плавающих ресторанах скомбинированы кулинарные впечатлениям и водные прогулки вдоль по реке Эмайыги.
Поп-ап рестораны открыты 24 августа в 11-21 и 25 августа в 11-17.
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