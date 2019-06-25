Lux Express введет на маршрутах внутри Эстонии месячные проездные билеты

Стоимость проездного будет составлять чуть меньше 100 евро. Для сравнения, сейчас проездной Elron по маршруту Таллинн-Тарту стоит 233 евро, а по маршруту Таллинн-Нарва — 253 евро.

По словам члена правления Lux Express Пауля Кристьяна Лилье, стоимость месячного проездного будет меньше 100 евро. «Я думаю, что 100 евро – это психологический предел для пассажира, скорее всего, билет будет стоить 90-95 евро», - сказал он.

Лилье добавил, что, если проездной Elron продаются на конкретные маршруты и остановки, то месячный билет Lux Express позволит пользоваться всеми маршрутами автобусной компании внутри Эстонии без ограничений. «Возможность ездить по Эстонии сколько душе угодно за ежемесячную плату – это достаточно привлекательное предложение для того, чтобы человек сделал свой выбор в пользу передвижения на автобусе, а не на машине».

Помимо месячного проездного, компания Lux Express планирует предлагать услугу доставки пассажиров от дверей до дверей. «Сейчас у нас есть услуга трансфера на такси, но мы хотим, чтобы пассажир мог купить один билет и доехать по нему от дома до автовокзала и от автовокзала в другом городе до места назначения. Пассажир больше не должен заниматься планированием своего путешествия, предприятие-перевозчик предложит ему комплексную услугу».

