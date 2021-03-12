Lux Express временно сокращает количество отправлений на внутренних маршрутах

По словам исполнительного директора Lux Express Ингмара Рооса, ощутимое сокращение числа пассажиров можно было заметить уже на прошлой неделе.

”Возможная необходимость в сокращении объемов перевозок стала понятна еще до вступления в силу ограничений. Несомненно, ограничение на передвижение еще больше снизит спрос на услугу междугородных автобусных перевозок, что, в свою очередь, привнесет в полную вызовов финансовую ситуацию дополнительную незапланированную переменную. Однако общество должно быть готово принимать сложные решения, чтобы быстрее настал день, когда мы снова сможем путешествовать — как по Эстонии, так и за рубеж”, — сказал Роос.

С 15.03. временно отменяются следующие рейсы:

Таллинн — Тарту: 7:00, 8:00, 14:30, 18:30, 22:00

Тарту — Таллинн: 7:00, 7:30, 9:00, 14:30, 15:30, 21:00

Таллинн — Выру: 15:30, 20:00

Выру — Таллинн: 9:45, 18:15

Таллинн — Пярну: 14:00, 19:00

Пярну — Таллинн: 7:00, 10:30

Хаапсалу — Таллинн: 9:00

Таллинн — Хаапсалу: 10:00

Курессааре — Таллинн: 6:00

Таллинн — Курессааре: 7:55

Нарва — Таллинн: 19:30

Таллинн — Нарва: 17:15

Пярну — Тарту: 7:45

Тарту — Пярну: 8:45

Роос отметил, что целью Lux Express является сохранение максимального возможного автобусного соединения со всеми направлениями, которые обслуживает компания.

”Мы хотим предложить максимально гибкие возможности передвижения, сохранив утренние, обеденные и вечерние рейсы. Может показаться, что мы ощутимо сократили количество автобусов, однако многие из них и без того отправлялись только по выходным, поэтому в действительности это не сильно скажется на удобстве пассажиров. Мы также каждый день следим за количеством пассажиров и заполняемостью автобусов, и при необходимости будем каждую неделю принимать новые решения об открываемых и закрываемых отправлениях”, — добавил представитель Lux Express.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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