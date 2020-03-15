Lux Express сокращает объемы внутригосударственных рейсов и приостанавливает международные

Сообщение внутри страны будет продолжено во всех направлениях, но в уменьшенных объемах.

Начиная с 17 марта расписание внутригосударственных рейсов будет следующим:

• Tallinn-Tartu: 6:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30

• Tartu-Võru: 13:00, 18:00

• Võru-Tartu: 6:15

• Tartu-Tallinn: 6:30, 7:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

• Rakvere-Tallinn: 7:00, 8:00, 11:00, 15:30

• Tallinn-Rakvere: 6:00, 9:00, 13:00, 17:15

Международные рейсы будут приостановлены начиная с 16 марта. Фирма обещает связаться со всеми пассажирами, которых это затронет.

В связи с возросшей нагрузкой на инфотелефон Lux Express просит клиентов отнестись к ситуации с пониманием.

Также вводится ряд дополнительных мер. Например, билеты и документы следует предъявлять, держа их в своих руках; места под номерами 1-4 временно будут недоступны; приостанавливается предоставление воды и наушников VIP-клиентам и так далее.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!