Lux Express о приходе Flixbus: многие обещали невероятно низкие цены, но на деле ничего не было

"Компания Flixbus обещала рассказать о своих планах в Балтийском регионе 8 июля на пресс-конференции, до этого нам сложно конкретно прокомментировать их планы", — ответил RusDelfi руководитель международных направлений Lux Express Райт Реммель.

По его словам, Lux Express в Балтийских странах надежная и удобная альтернатива машине для путешествия между городами. "Мы предлагаем различные автобусные услуги. Наши клиенты в первую очередь ценят нас за комфорт, личный подход и качество, что позволяет путешествовать без стресса, а также провести время в пути эффективно и продуктивно".

Сможет ли Flixbus "подвинуть" местные компании?

"Мы заняли ту нишу, которую другие перевозчики не хотят или не могут заполучить, в то же время мы предлагаем конкурентоспособные цены. Если раньше новые игроки на рынке обещали невероятно дешевые билеты, то в реальности мы видели, что средняя цена за билет всегда была сравнима с нашей. А более дешевые билеты были в ограниченном количестве, что не означет действительно низкие цены", — заверил Реммель.

Зимой Министерство экономики и коммуникаций одобрило ходатайство Flixbus об открытии автобусных маршрутов Берлин-Таллинн, Варшава-Таллинн и Прага-Таллинн. Подробнее станет известно в среду.