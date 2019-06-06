Lux Express и Eesti Buss требуют от государства компенсацию в размере более 500 000 евро

В настоящий момент, согласно Закону об общественном транспорте, на частных перевозчиков возложена обязанность предоставлять бесплатный проезд определенным категориям пассажиров (дошкольники, люди с ограниченными возможностями) на внутригосударственных маршрутах — это делается для того, чтобы устранить для таких пассажиров экономические препятствии в получении услуги автобусных перевозок.

В то же время, согласно Конституции, услуга социального обеспечения является обязанностью государства, и таким образом, по мнению юристов бюро Sorainen Карри Гинтера и Аллара Йыкса, в результате принятия Закона об общественном транспорте государство увиливает от выполнения прописанного в Конституции обязательства, своевольно переложив его на плечи перевозчиков.

В Конституции в свою очередь говорится о запрете своевольного возложения государственных обязательств на частных лиц: "Нет никаких чрезвычайных обстоятельств (война, масштабная катастрофа), которые могли бы оправдать возложение обязательства по оказанию социальной помощи на перевозчиков", говорится в направленном в Министерство экономики заявлении.