06.06.2019, 16:50

Lux Express и Eesti Buss требуют от государства компенсацию в размере более 500 000 евро

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rus.delfi.ee
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Lux Express uued bussid
Lux Express uued bussidFoto: Lux Express uued bussid

Руководство фирмы Lux Express обратилось с заявлением в Министерство экономики и Министерство социальных дел с требованием компенсировать оказание услуги бесплатной перевозки, так как считает, что государство переложило обязательство по оказанию социальной помощи на плечи предпринимателей - сумма требуемой компенсации за 2018 год составляет 537 219 евро, передает rus.err.ee.

В настоящий момент, согласно Закону об общественном транспорте, на частных перевозчиков возложена обязанность предоставлять бесплатный проезд определенным категориям пассажиров (дошкольники, люди с ограниченными возможностями) на внутригосударственных маршрутах — это делается для того, чтобы устранить для таких пассажиров экономические препятствии в получении услуги автобусных перевозок.

В то же время, согласно Конституции, услуга социального обеспечения является обязанностью государства, и таким образом, по мнению юристов бюро Sorainen Карри Гинтера и Аллара Йыкса, в результате принятия Закона об общественном транспорте государство увиливает от выполнения прописанного в Конституции обязательства, своевольно переложив его на плечи перевозчиков.

В Конституции в свою очередь говорится о запрете своевольного возложения государственных обязательств на частных лиц: "Нет никаких чрезвычайных обстоятельств (война, масштабная катастрофа), которые могли бы оправдать возложение обязательства по оказанию социальной помощи на перевозчиков", говорится в направленном в Министерство экономики заявлении.

Согласно заявлению, в 2017 году сумма недополученного дохода составила 541 934 евро, в 2018 — 537 219 евро, и по мнению авторов заявления, справедливой компенсацией стала бы выплата недополученного дохода за 2018 год — сумма требуемой компенсации была рассчитана на основании цен на билеты перевозчика Lux Express (459 281 евро) и его дочернего предприятия Eesti Buss (77 938).

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