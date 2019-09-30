Lux Express: бесплатные электронные визы негативно повлияют на погранпункт Нарва-Ивангород

По оценке Реммеля, пограничники хорошо делают работу, однако препятствием является несовершенная инфраструктура и узкий мост. У находящихся на юге Чудского озера погранпунктов Койдула и Лухамаа нет таких проблем, но их нельзя использовать при поездках из Таллинна в Петербург. ”Пропускная способность на границе Финляндии и России тоже высокая, а погранпункт Нарва-Ивангород нуждается в инвестициях с обеих сторон”, — отметил Реммель.

Каждый год автобусы LuxExpress перевозят из Эстонии в Россию 40 000 уникальных пассажиров, и Реммель считает, в будущем году число пассажиров благодаря электронным визам увеличится примерно на 10%. ”Пока неизвестно, вырастет ли число пассажиров сразу или будет постепенно увеличиваться в течение нескольких месяцев”, — объяснил он. ”Российская сторона надеется, что после введения электронных виз туристов станет на 40-50% больше, но в Калининградской области электронные визы ввели уже в июле, и к концу года там прогнозируют рост меньше 10%”. По словам Реммеля, можно ожидать, что чаще будут ездить семьи с детьми и молодежь.

Заполняемость автобусов, курсирующих в Петербург, по словам Реммеля, уже высокая, за 9 месяцев этого года число пассажиров на линии Таллинн-Петербург выросло на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а на маршруте Тарту-Петербург — на 15%. Автобусы LuxExpress также пять раз в день отправляются из Хельсинки в Петербург, и представители компании следят за растущим интересом жителей Финляндии к России. ”Мы хотим понять, как жители Юго-Восточной Финляндии теперь будут смотреть на запад и юго-запад России”.

По оценке Реммеля, большая часть эстонцев не были в России после восстановления независимости Эстонии: поездками препятствуют политические отношения между двумя государствами, неосведомленность о современной жизни России в целом и высокая стоимость виз. ”Львиная доля представлений эстонцев о России основана на информации с телеканалов и фильмах 1990-х годов, поэтому я советую наконец избавиться от предрассудков и съездить в Питер”, — сказал он. ”Петербург — это красивый европейский город с населением в несколько миллионов человек, где можно насладиться культурой, архитектурой и развлечениями мирового масштаба. Я советую всем перед поездкой в Париж посетить Петербург”.

В июне в Петербурге состоятся матчи в подгруппах ЧЕ, а в начале июле — игра четверть-финала. Автобусы LuxExpress отправляются из Таллинна в Петербург 10 раз в день, помимо этого из городов Ида-Вирумаа отправляются еще четыре микроавтобуса LuxExpress Mini. Ежедневно совершается четыре рейса из Риги в Петербург через Тарту. Автобусная поездка из Таллинна и Тарту в Петербург длится 6-7 часов. Поездки на автомобиле, по словам Реммеля, для многих означают потерю времени, связанную с бюрократией и стоянием в очередях.