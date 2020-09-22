Luminor запустит новый интернет-банк и заменит все банковские карточки

”Это очень большое и экстраординарное технологическое изменение для наших клиентов и сотрудников, — сказал исполнительный директор Luminor Эркки Раазуке. — По сути, мы открываем новый банк более чем для 100 000 клиентов. Помимо открытия нового интернет-банка и веб-сайта, мы также обновляем нашу основную банковскую систему, в которой мы храним все наши данные. Что ещё более важно, мы переводим на эту новую платформу всех наших клиентов”.

Сотрудничество с клиентами чрезвычайно важно для таких больших изменений. Банк призывает всех клиентов прочитать информацию, которую он выслал в сентябре, и изучить более подробную информацию на его веб-сайтах для частных клиентов и бизнес-клиентов. Кроме того, в продукты, услуги и прейскурант Luminor будут внесены дополнительные изменения, которые также вступят в силу 30 ноября.

Руководитель отдела розничных банковских услуг в эстонском подразделении Luminor Танель Ребане, пояснил, что новые банковские карточки рассылаются клиентам по почте, и поэтому очень важно, чтобы люди обновляли свою контактную информацию и, прежде всего, свой почтовый адрес. ”Частные клиенты могут сами обновить свои контактные данные в интернет-банке. Бизнес-клиентам необходимо для изменения данных послать нам банковское сообщение или позвонить в службу поддержки клиентов”, — уточнил он.

Контактные данные должны быть проверены и обновлены до 9 октября.

Ребане добавил, что бизнес-клиенты также должны проверить, есть ли у них личный номер пользователя для доступа в интернет-банк с 30 ноября. ”Невозможно будет входить в новый интернет-банк с номером пользователя компании. Впредь каждому потребуется персональный номер пользователя. Ещё есть время подписать договор о пользовании интернет-банком, но мы не рекомендуем откладывать это на последний момент, потому что могут возникнуть длинные очереди”, — подчеркнул он.

Речь идёт о запуске совершенно новой банковской платформы, на которую будут перенесены все данные клиентов. Поэтому с 27 по 29 ноября большинство услуг Luminor периодически будут недоступны. Более подробную информацию о сроках закрытия и последующего открытия доступа к услугам банк предоставит в начале ноября.