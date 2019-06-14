Luminor выпускает приоритетные необеспеченные облигации на 300 млн евро

Интерес инвесторов был очень высокий: удалось получить заказы на сумму свыше 600 млн евро, что позволило Luminor выпустить облигации на 300 млн евро со спредом 167 б.п. к среднерыночным свопам, что привело к снижению цен на 13 б.п. по сравнению с первоначальными показателями. С учетом низких процентных ставок в евро окончательная купонная ставка облигаций была установлена на уровне 1,375%, а доходность — 1,42%. Более 80% заказов, что эквивалентно сумме приблизительно 500 млн евро, поступили из-за пределов Прибалтики.

”Масштаб интереса инвесторов показывает, что финансовый профиль Luminor является сильным и европейские инвесторы воспринимают Luminor надежной кредитной организацией с широкими возможностями развития”, — отметил Эренген.

Международное рейтинговое агентство Moody´s присвоило облигации предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне Baa2.

Сумма непогашенных облигаций в рамках программы EMTN в настоящее время составляет в общей сложности 650 млн евро — первый выпуск облигаций произошел в октябре 2018 года на сумму 350 млн евро.

Общая сумма участия Luminor в программе EMTN составляет 3 млрд евро, что позволяет ему выпускать облигации в соответствии со стандартизированной документацией. В программе установлено две цели: изменить круг инвесторов и поддержать и финансировать обслуживание клиентов.