Luminor выпускает приоритетные необеспеченные облигации на 300 млн евро

11 июня Luminor выпустил приоритетные необеспеченные облигации со сроком 3 года и 4 месяца в рамках программы выпуска среднесрочных еврооблигаций (EMTN) на сумму 300 млн евро с их котировки на Ирландской фондовой бирже.
По словам главы казначейства Luminor Макса Эренгена, Luminor сделал еще один важный шаг в направлении приобретения статуса самофинансируемого и независимого прибалтийского банка. ”Я рад отметить, что мы смогли привлечь инвесторов со всей Европы, охватив в общей сложности 17 стран”, — сказал Эренген.
В течение первой недели июня Luminor провел около 50 встреч с европейскими инвесторами: в странах Балтии, Скандинавии, Великобритании, Германии, Франции и Польше. В результате этих встреч Luminor Bank AS 11 июня организовало выпуск облигаций.
Интерес инвесторов был очень высокий: удалось получить заказы на сумму свыше 600 млн евро, что позволило Luminor выпустить облигации на 300 млн евро со спредом 167 б.п. к среднерыночным свопам, что привело к снижению цен на 13 б.п. по сравнению с первоначальными показателями. С учетом низких процентных ставок в евро окончательная купонная ставка облигаций была установлена на уровне 1,375%, а доходность — 1,42%. Более 80% заказов, что эквивалентно сумме приблизительно 500 млн евро, поступили из-за пределов Прибалтики.
”Масштаб интереса инвесторов показывает, что финансовый профиль Luminor является сильным и европейские инвесторы воспринимают Luminor надежной кредитной организацией с широкими возможностями развития”, — отметил Эренген.
Международное рейтинговое агентство Moody´s присвоило облигации предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне Baa2.
Сумма непогашенных облигаций в рамках программы EMTN в настоящее время составляет в общей сложности 650 млн евро — первый выпуск облигаций произошел в октябре 2018 года на сумму 350 млн евро.
Общая сумма участия Luminor в программе EMTN составляет 3 млрд евро, что позволяет ему выпускать облигации в соответствии со стандартизированной документацией. В программе установлено две цели: изменить круг инвесторов и поддержать и финансировать обслуживание клиентов.
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