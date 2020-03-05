05.03.2020, 11:50

Luminor впервые выпускает залоговые облигации на 500 млн евро


EST
Erkki Raasuke
Erkki Raasuke Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня Luminor стал первым банком в странах Прибалтики, который эмитировал облигации с залоговым обеспечением. Сумма эмиссии – 500 миллионов евро. Залоговые облигации с пятилетним сроком котируются на Ирландской фондовой бирже.

Исполнительный директор Luminor Эркки Раазуке сказал, что, выпустив залоговые облигации, Luminor достиг важной вехи в развитии финансовых рынков Прибалтики. ”Мы сделали ещё один важный шаг в превращении Luminor в сильный общебалтийский банк, созданный для местного бизнеса и частных лиц”, — сказал он.

”Широкий интерес инвесторов к рынкам, которые в целом являются довольно сложными, демонстрирует высокую степень доверия к балтийской экономике, к недавно созданной системе залоговых облигаций и к банку Luminor. Это отражает доверие и к местному рынку недвижимости. Это первый случай, когда балтийская компания может брать кредиты под отрицательные процентные ставки”, — сказал Раазуке.

”Luminor на своём пути перемен вступил в фазу роста. Мы планируем значительно увеличить активность на рынке, особенно в том, что касается предоставления ипотечных кредитов. Эмиссия залоговых облигаций предоставляет нам доступ к конкурентоспособному финансированию, которое принесёт наибольшую пользу нашим клиентам”, — добавил исполнительный директор Luminor.

В последнюю неделю февраля и в начале марта представители Luminor провели встречи почти с 70 инвесторами по всей Европе, включая континентальную Европу, Скандинавию, Великобританию и страны Прибалтики. Эти встречи легли в основу сегодняшней эмиссии облигаций с залоговым обеспечением.

Интерес инвесторов был значительным: сумма подписки на облигации превысила 1,6 миллиарда евро. Luminor выпустил на 500 миллионов евро залоговых облигаций с маржей на 25 базисных пунктов выше ставки mid-swap. С учётом крайне низких процентных ставок по евро, окончательная доходность по первому выпуску составила -0,18%. Это — рекордно низкая процентная ставка, по которой эмитент из стран Прибалтики, находящийся вне государственного сектора, смог взять кредит на финансовых рынках.

Почти все распоряжения о покупке поступили от институционных инвесторов, находящихся за пределами Балтии. Центральные банки и наднациональные инвесторы проявили интерес к 20%, а немецкие институционные инвесторы — к 43% общего объёма подписки. Всего в выпуске приняли участие около 80 инвесторов из 18 европейских стран.

Luminor намерен продолжить выпуск залоговых облигаций, добавив в качестве залога литовские и латвийские ипотечные кредиты. Первый выпуск обеспечен эстонскими ипотечными кредитами.

В Эстонии закон, разрешающий эмиссию залоговых облигаций, вступил в силу в марте 2019 года.

19 декабря 2019 года Европейский центральный банк выдал банку Luminor разрешение на эмиссию облигаций с залоговым обеспечением. Это решение Европейский центральный банк принял, основываясь на предложении Финансовой инспекции. Luminor — первый банк в странах Прибалтики, получивший такое разрешение.

13 января 2020 года международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало начальный (P) рейтинг Aa1 по залоговым облигациям Luminor. В настоящее время это самый высокий кредитный рейтинг в странах Балтии.

Luminor является третьим по величине поставщиком финансовых услуг в Балтийских странах, имея на конец четвёртого квартала 2019 года 940 000 клиентов и 2500 сотрудников, и долю рынка 16,6% по вкладам и 18,7% по кредитам. Собственный капитал банка составляет 1,6 миллиарда евро, что гарантирует капитализацию Luminor по ставке базового капитала первого уровня (CET1) в размере 19,7%.

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