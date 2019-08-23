Luminor вновь снижает плату за пенсионные фонды

Перед этим плата за управление пенсионными фондами Luminor снижалась 1 февраля. По словам члена правления подразделения Luminor Balti Pension Мартина Раясалу, снижение затрат, безусловно, окажет некоторое влияние и на доходность фондов. „Наибольшие выгоды от снижения платы получат более молодые клиенты, копящие на пенсию в самых активных фондах, где плата была более высокой”, — отметил Раясалу.

Параллельно изменится также инвестиционная стратегия фондов Luminor. Будет больше инвестиций на рынках акций. По словам Раясалу, в пользу инвестиционной стратегии, в большей мере ориентированной на рынки акций говорят как увеличившийся возраст выхода на пенсию, так и рост продолжительности жизни.

"Деньги нам нужны на более долгий период, и мы должны интенсивнее их копить. В то же время у нас в запасе для этого больше времени, поскольку пенсионный возраст повышается”, — пояснил Раясалу. „Изменения в наших пенсионных фондах означают, что будущая пенсия сможет расти за счёт сниженной платы за услугу, и, благодаря повышению доли акций, в большей мере будет соответствовать ожиданиям клиентов”.

Следующий пересмотр платы состоится уже в январе будущего года.