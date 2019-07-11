Luminor: в Эстонии потребительские кредиты используют реже, чем в Латвии и Литве

В Эстонии потребительским кредитом за последние два года воспользовались 25% всех опрошенных, тогда как в Латвии и Литве — 33% и 34% соответственно. ”Чаще всего люди используют заем в виде потребительского кредита в те моменты, когда необходимы средства на крупные покупки: такой была цель займа у 35% опрошенных жителей Латвии, в свою очередь, в Литве и Эстонии — у 43% опрошенных. Положительная тенденция, когда реже всего опрошенные отвечали, что взяли бы кредит на развлечения и повседневные траты (4-6%), доказывает, что люди берут взаймы все более обдуманно и ответственно, а не под воздействием сиюминутных прихотей”, — подчеркивает Ингуна Криева, эксперт Luminor по кредитованию частных лиц.

Тем не менее лишь треть респондентов в Латвии при выборе потребительского кредита сравнивает несколько предложений, тогда как в Литве этому уделяют немного больше внимания: различные предложения сравнивали 37% респондентов, а в Эстонии — лишь 28%. В Латвии именно среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет на выбор повлияла скорость получения кредита, что являлось решающей причиной в выборе кредита у 30% опрошенных в данной возрастной группе. В свою очередь, в возрастной группе 40-49 лет наиболее часто решение о выборе кредитного предложения основано на предыдущем опыте (33%).