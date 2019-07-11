Luminor: в Эстонии потребительские кредиты используют реже, чем в Латвии и Литве

Наибольшая часть опрошенных в Латвии и Литве, которые в течение последних двух лет не брали потребительских кредитов, указали как одну из наиболее частых причин такого решения то, что ”долг — не брат” и они не хотят брать на себя кредитные обязательства. В свою очередь, в Эстонии две трети опрошенных, не пользовавшихся потребительскими займами, указывают, что им просто не требовались дополнительные средства. Оценивая причины, по которым может быть необходим потребительский кредит, наибольшая часть опрошенных указывает, что, вероятнее всего, они использовали бы его для приобретения имущества или автомобиля, а также для благоустройства жилья.
Можно видеть, что наибольшая часть опрошенных не желает брать на себя слишком большие ежемесячные траты. На возврат потребительского кредита около 17% опрошенных тратят более пятой части своих ежемесячных доходов. В Латвии 53% из тех, кто в настоящий момент имеет какой-либо потребительский кредит, на его оплату тратят менее 20% своих личных ежемесячных доходов, в Литве число таких опрошенных составляет 63%, в Эстонии — 66%.
Исследование Luminor о привычках жителей Балтийский стран в использовании займов проведено совместно с исследовательским агентством Norstat. В рамках исследования в июне 2019 года с репрезентативной выборкой было опрошено 3026 человек (в Латвии — 1012; в Литве — 1009; в Эстонии — 1005).
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