19.03.2020, 11:45

Luminor расширяет возможность получения платежных каникул также на лизинг


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Ärid Lätis
LuminorFoto: Taavi Sepp

В дальнейшем Luminor предоставит платежные каникулы также своим лизинговым клиентам в случае временных платежных трудностей. Частным клиентам предоставляется платежный отпуск сроком до трёх месяцев. Каждая заявка от бизнес-клиентов рассматривается индивидуально. Всё зависит от конкретного случая и от взятого в лизинг имущества.

”В связи со сложившейся ситуацией мы решили предоставить нашим лизинговым клиентам в случае временных трудностей платежные каникулы. Частные клиенты могут ходатайствовать о платёжном отпуске длительностью до трех месяцев. По корпоративным клиентам решение принимается в зависимости от конкретного случая”, — сказал председатель правления Luminor Liising AS Вильяр Лиллемяги. ”Для частных клиентов на время платежных каникул процентная ставка по лизинговым договорам остаётся неизменной. Для бизнес-клиентов она зависит от целого ряда аспектов, и единого правила установлено быть не может”.

При возникновении временных трудностей, вызванных COVID-19, условием для возможности ходатайствовать о получении платежного отпуска является отсутствие существенной текущей и прежней задолженности в течение последних 12 месяцев. Окончательное решение будет принято по результатам рассмотрения ходатайства.

Ранее Luminor объявил, что клиенты, выплачивающие Жилищный кредит, могут при необходимости ходатайствовать о платежных каникулах сроком до шести месяцев. Для корпоративных клиентов существует несколько вариантов структурирования и продолжительности платежных каникул. Для них платёжный отпуск может как сокращаться, так и увеличиваться, что зависит в первую очередь от финансового положения клиента, его конкретной ситуации и его планов на будущее.

Luminor призывает своих клиентов при возникновении трудностей обращаться в банк как можно раньше. Это повысит вероятность того, что будет найдено наилучшее решение проблемы. Как частным, так и бизнес-клиентам подавать ходатайство о платёжном отпуске следует только в том случае, если для этого есть реальная и веская причина.

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