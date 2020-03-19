Luminor расширяет возможность получения платежных каникул также на лизинг

”В связи со сложившейся ситуацией мы решили предоставить нашим лизинговым клиентам в случае временных трудностей платежные каникулы. Частные клиенты могут ходатайствовать о платёжном отпуске длительностью до трех месяцев. По корпоративным клиентам решение принимается в зависимости от конкретного случая”, — сказал председатель правления Luminor Liising AS Вильяр Лиллемяги. ”Для частных клиентов на время платежных каникул процентная ставка по лизинговым договорам остаётся неизменной. Для бизнес-клиентов она зависит от целого ряда аспектов, и единого правила установлено быть не может”.

При возникновении временных трудностей, вызванных COVID-19, условием для возможности ходатайствовать о получении платежного отпуска является отсутствие существенной текущей и прежней задолженности в течение последних 12 месяцев. Окончательное решение будет принято по результатам рассмотрения ходатайства.

Ранее Luminor объявил, что клиенты, выплачивающие Жилищный кредит, могут при необходимости ходатайствовать о платежных каникулах сроком до шести месяцев. Для корпоративных клиентов существует несколько вариантов структурирования и продолжительности платежных каникул. Для них платёжный отпуск может как сокращаться, так и увеличиваться, что зависит в первую очередь от финансового положения клиента, его конкретной ситуации и его планов на будущее.