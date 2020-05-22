Luminor: Платёжный отпуск взяли 5% клиентов, выплачивающих жилищный кредит

По словам руководителя сферы кредитной продукции Luminor Хейки Раадика, пик оформления платёжных каникул пришёлся на конец марта и на первую неделю апреля. К настоящему времени ситуация стабилизировалась. ”В первые недели после объявления чрезвычайного положения мы получали в среднем до 300 заявлений на отпуск по ипотечному кредиту в неделю. Однако к настоящему моменту количество заявлений на платёжные отпуска резко сократилось. На прошлой неделе мы получили 19 заявок”, ­– добавил глава Раадик.

В большинстве случаев оплачиваемый отпуск необходим тем клиентам, которые работают в наиболее пострадавших от кризиса сферах, и которые не имеют достаточных сбережений. Средний остаток по жилищному кредиту у людей, которые взяли оплачиваемый отпуск, составляет 68 000 евро, и хотя срок погашения кредита распределяется достаточно равномерно, средний срок погашения кредита можно считать равным 16 годам.

Раадик напоминает людям, что в случае возникновения проблем необходимо заранее связаться с банком, чтобы вместе найти лучшее решение для клиента. ”Банки договорились о единых правилах платёжных отпусков. Это означает, что в случае трудностей, вызванных коронавирусом, люди, которые взяли ипотечный кредит, при необходимости могут получить до 12 месяцев платёжного отпуска. В то же время их текущие условия кредитования не будут изменены”, — подчеркнул он.

По словам руководителя сферы кредитной продукции, во время пика подачи заявлений на оплату отпусков интерес населения к новым ипотечным кредитам также снизился, как и ожидалось, но теперь он начал восстанавливаться. ”Если в то же время интерес к кредитам на жилье упал почти на 40%, то теперь мы видим, что интерес клиентов восстанавливается. В последние недели количество заявок уже было на том же уровне, что и до кризиса”, — сказал Раадик.

Раадик добавил, что в сложившейся ситуации банки не прекратили выдавать ипотечные кредиты, и в случае серьёзного интереса обязательно стоит обратиться в банк. ”Перед покупкой нового дома клиент должен сначала оценить свои возможности и перспективы и лишь затем принять соответствующие решения”, — уточнил он.