Luminor: платежный отпуск люди берут в основном из-за снижения зарплаты

Согласно статистике Luminor, причиной обращения с ходатайством о платёжном отпуске обычно является не потеря работы, а снижение заработной платы. В основном за платёжным отпуском обращались люди, чей остаток на счёте на момент подачи заявления был менее 500 евро.
По словам руководителя сферы кредитной продукции Luminor Хейки Раадика, те клиенты, которые работают или работали в секторах, наиболее затронутых распространением коронавируса, то есть в сфере общественного питания, туризма, транспорта, развлечений, спорта, культуры и красоты, чаще всего ходатайствовали о предоставлении платёжного отпуска. В 70% случаев причина обращения с ходатайством о платёжном отпуске была в снижении заработной платы и только в 13% случаев — потеря работы. В 17% случаев определённой причины не было, и люди брали платёжный отпуск на всякий случай.
Средний остаток по жилищному кредиту у людей, которые взяли платёжный отпуск, составляет 68 000 евро, а средний срок погашения кредита — 16 лет. Чаще всего просили предоставить платёжный отпуск клиенты, которые заключили кредитный договор в 2008 и 2016 годах.
”Многие клиенты, которые просили платёжный отпуск, не были готовы к такой ситуации. Это означает, что у них практически не было сбережений”, — сказал Раадик, добавив, что почти 70% людей, которые ходатайствовали о платёжном отпуске, имели на своём счёте менее 500 евро. Он добавил, что люди в случае возникновения проблем обязательно должны обращаться в банк как можно раньше. ”В данном случае можно подать заявление на 12-месячный платёжный отпуск, а остальные условия их кредитования не будут изменены. При необходимости эту возможность обязательно нужно использовать”, — подчеркнул Раадик.
Опрос, проведённый в марте, также показал, что четверть жителей Эстонии могут прожить на свои сбережения только один месяц, а 30% людей — до двух месяцев.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Очевидцы сняли, как двое расстреляли авто на улице в Москве
На астраханской трассе перевернулась ГАЗель
Жившую пять лет в московской клинике девочку забрали из больницы
Почему чеки, ни в коем случае, нельзя оставлять на кассе