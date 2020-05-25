Luminor: платежный отпуск люди берут в основном из-за снижения зарплаты

По словам руководителя сферы кредитной продукции Luminor Хейки Раадика, те клиенты, которые работают или работали в секторах, наиболее затронутых распространением коронавируса, то есть в сфере общественного питания, туризма, транспорта, развлечений, спорта, культуры и красоты, чаще всего ходатайствовали о предоставлении платёжного отпуска. В 70% случаев причина обращения с ходатайством о платёжном отпуске была в снижении заработной платы и только в 13% случаев — потеря работы. В 17% случаев определённой причины не было, и люди брали платёжный отпуск на всякий случай.

Средний остаток по жилищному кредиту у людей, которые взяли платёжный отпуск, составляет 68 000 евро, а средний срок погашения кредита — 16 лет. Чаще всего просили предоставить платёжный отпуск клиенты, которые заключили кредитный договор в 2008 и 2016 годах.

”Многие клиенты, которые просили платёжный отпуск, не были готовы к такой ситуации. Это означает, что у них практически не было сбережений”, — сказал Раадик, добавив, что почти 70% людей, которые ходатайствовали о платёжном отпуске, имели на своём счёте менее 500 евро. Он добавил, что люди в случае возникновения проблем обязательно должны обращаться в банк как можно раньше. ”В данном случае можно подать заявление на 12-месячный платёжный отпуск, а остальные условия их кредитования не будут изменены. При необходимости эту возможность обязательно нужно использовать”, — подчеркнул Раадик.

Опрос, проведённый в марте, также показал, что четверть жителей Эстонии могут прожить на свои сбережения только один месяц, а 30% людей — до двух месяцев.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

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