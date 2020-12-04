Luminor перешел на новую банковскую систему. Что надо знать клиентам

По словам исполнительного директора Luminor Эркки Раазуке, переход на новую банковскую систему стал очень крупным и неординарным технологическим изменением для сотрудников и клиентов. ”Помимо выхода из текущей банковской системы Nordea и переноса всех данных на собственную новую банковскую платформу Luminor, мы также предоставили нашим клиентам новый онлайн-банк и новый веб-сайт. Я благодарю всех сотрудников за их большой вклад, и я благодарен также нашим клиентам, которые прошли вместе с нами этот непростой путь”, — добавил Раазуке.

”К новшествам необходимо привыкнуть. Мы уже внесли некоторые коррективы на основе отзывов, полученных от наших клиентов. Благодарю наших клиентов как за замечания, так и за положительные отзывы. Мобильное приложение банка будет выпущено в начале 2021 года, и до его появления мы просим клиентов пользоваться на всех устройствах нашим интернет-банком”, — сказал руководитель отдела розничных банковских услуг в эстонском подразделении Luminor Танель Ребане.

Ребане добавил, что при таких серьёзных технических изменениях неизбежно будут возникать различные ошибки, которые будут исправляться в текущем режиме.

На что следует обратить внимание. Поясняет банк:

- Мы заменили все банковские карточки Maestro/Mastercard на дебетовые и кредитные карточки VISA. При этом для первой заменяющей карточки сохранился прежний PIN-код.

- Открыт совершенно новый интернет-банк, где Вы также можете войти в систему с помощью Smart-ID, Mobiil-ID, ID-карты и нового PIN-калькулятора.

- Получатели международных платежей должны учитывать, что теперь у Luminor в Эстонии новый SWIFT/BIC-код: RIKOEE22. Сообщите об этом всем своим партнёрам и клиентам.

- Персональные признаки пользователей интернет-банка большинства частных клиентов остались прежними.

- Клиентам, у которых было несколько признаков пользователя, и всем бизнес-клиентам мы отправили единственный личный признак пользователя, который находится в почтовом ящике старого интернет-банка LuminorINordea — там его можно будет посмотреть до 30 декабря 2020 года.

- Номера счетов клиентов остались прежними.

- В новом интернет-банке у клиентов есть всё необходимое для выполнения основных банковских операций, а новые возможности будут добавляться каждые несколько месяцев в следующем году.