Luminor переходит в конторах на самообслуживание при операциях с наличными

„Становление нашего банка началось с больших изменений, которые и сейчас происходят почти каждый день, поскольку мы продвигаемся в направлении улучшения цифровых услуг и решений. Переход внесения и выдачи наличных на самообслуживание — один из элементов новой модели нашей деятельности и новой концепции сети контор. Нет причин для беспокойства, что наличные полностью исчезнут из контор. Просто вместо обслуживания за столом работника банка клиент сможет самостоятельно положить наличные на свой счёт или снять их со счёта через банкомат”, — говорит руководитель розничного банкинга Luminor Керли Габриловича.

„Переход на самообслуживание при операциях с наличными позволит нам ускорить обслуживание как клиентов, желающих внести или снять наличные, так и тех клиентов, которые пришли в контору с иными целями. Месторасположение ближайшего банкомата клиент может найти на нашем сайте. Если понадобится помощь при пользовании банкоматами, находящимися как внутри конторы, так и рядом с ней, наши работники всегда готовы помочь и проинструктировать клиента”, — добавила Габриловича.

Приём, выдача, проверка и обмен купюр и монет в иностранной валюте будет прекращён уже с 1 июня.

Находящаяся в Таллинне контора Luminor в торговом центре Kristiine полностью перейдёт на автоматизированную обработку наличных уже с середины июня (с начала мая до середины июня контора будет на ремонте).

С вопросами можно обращаться в круглосуточно работающую службу поддержки клиентов Luminor по телефону 628 3300, через интернет-банк, через диалоговое окно на сайте, по адресу info@luminor.ee, а также в конторы Luminor.