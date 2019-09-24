Luminor открыл первую контору pop-up

”Не позднее конца октября команда Luminor по налаживанию партнерских отношений переедет из обычного банковского офиса в нашу первую контору pop-up на улице Валукоя, 7, для того чтобы быть ближе к клиентам и давать им в такой свежей среде финансовые консультации, проводить увлекательные диспуты и обеспечивать приятные условия для решения денежных вопросов. Ежедневный штат сотрудников этой пробной конторы — 2-3 человека. Они принимают клиентов, делятся финансовыми премудростями, демонстрируют э-каналы и прочие банковские услуги. Если клиент нуждается в более подробной консультации, то в контору pop-up приедет соответствующий эксперт”, — сказал менеджер Luminor по партнерским отношениям Кристьян Ясински.

Luminor намерен открыть конторы pop-up не только в Эстонии, но также в Латвии и Литве.

Помимо этого, в течение октября Luminor будет проводить в Ülemiste City различные семинары, в том числе о бережливом расходовании, планировании пенсии и приобретении жилья. Вы можете сообщить банку интересующие вас темы по адресу э-почты partner@luminor.ee, и они постараются учесть поступившие предложения.

Контора pop-up создана в сотрудничестве с эстонским производителем зеркальных домов Ööd majad, отличающимся смелостью дизайна и инновациями.