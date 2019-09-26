Luminor открыл новую контору самообслуживания в Вильянди

В открывшейся сегодня в Вильянди конторе самообслуживания Luminor можно совершать все повседневные банковские операции. Там также есть помещение, которое можно забронировать для консультации с банковским менеджером или приватной деловой встречи, говорится в пресс-релизе.
”В конторе самообслуживания в Вильянди установлены банкомат и компьютер для использования интернет-банка и общения с работником банка по Skype. Клиент также может провести видеосессию со своим банковским менеджером или встретиться с ним там же по предварительной договоренности”, — отметила менеджер Luminor по конторам в западном регионе Мерике Охак.
Открытие конторы самообслуживания в Вильянди является частью плана Luminor по внедрению новой модели деятельности в трех странах Балтии. По словам менеджера Luminor по розничному банкингу Керли Габриловича, уже в прошлом году 80% клиентов банка совершали свои повседневные банковские операции через удаленные и э-каналы.
”Люди предпочитают выполнять привычные действия в интернет-банке и мобильном приложении вместо посещения банковских контор. Например, объем онлайн-платежей в прошлом году увеличился на 95%”, — пояснила Керли Габриловича. Первоначально в новой конторе самообслуживания в Вильянди будет дежурить работник Luminor для оказания помощи клиентам по мере необходимости.
На церемонии открытия конторы самообслуживания актер Прийт Лоог поделился с собравшимися своими размышлениями о стирании границ между реальностью и виртуальным миром и влиянии этого процесса на театральную среду.
Контора самообслуживания Luminor в Вильянди расположена по адресу Тарту, 11 / Лосси, 25 и работает круглосуточно.
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