Luminor открыл новую контору самообслуживания в Вильянди

”В конторе самообслуживания в Вильянди установлены банкомат и компьютер для использования интернет-банка и общения с работником банка по Skype. Клиент также может провести видеосессию со своим банковским менеджером или встретиться с ним там же по предварительной договоренности”, — отметила менеджер Luminor по конторам в западном регионе Мерике Охак.

Открытие конторы самообслуживания в Вильянди является частью плана Luminor по внедрению новой модели деятельности в трех странах Балтии. По словам менеджера Luminor по розничному банкингу Керли Габриловича, уже в прошлом году 80% клиентов банка совершали свои повседневные банковские операции через удаленные и э-каналы.

”Люди предпочитают выполнять привычные действия в интернет-банке и мобильном приложении вместо посещения банковских контор. Например, объем онлайн-платежей в прошлом году увеличился на 95%”, — пояснила Керли Габриловича. Первоначально в новой конторе самообслуживания в Вильянди будет дежурить работник Luminor для оказания помощи клиентам по мере необходимости.

На церемонии открытия конторы самообслуживания актер Прийт Лоог поделился с собравшимися своими размышлениями о стирании границ между реальностью и виртуальным миром и влиянии этого процесса на театральную среду.