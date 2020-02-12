Luminor открыл инвестиционную платформу для пользователей с любым уровнем знаний

”Жители стран Балтии инвестируют в пять раз меньше, чем в среднем по ЕС. Частично это обусловлено сложностью процесса инвестирования. Но зачастую препятствием также является большая минимальная сумма, необходимая для начала инвестирования”, — сказал руководитель отдела инвестиций и анализа рисков Luminor Антон Скворцов. ”Наше решение помогает начать инвестировать всем, кто этого желает, независимо от опыта. Luminor Investor предлагает простую и понятную среду, позволяющую даже новичкам начать инвестировать и увеличивать свои сбережения. Положительным при этом является также малый размер минимальной инвестиции — начинать можно уже со 100 евро”.

По словам Скворцова, опытные инвесторы также найдут инвестиционную платформу полезной благодаря доступу к финансовой информации компаний, новостям и историческим результатам. ”Количество предоставляемых данных уникально для балтийского рынка, и они предоставляются бесплатно”, — уточнил руководитель отдела инвестиций и анализа рисков Luminor.

В распоряжение клиентов предоставляется более чем 12 000 акций, 800 торгуемых на бирже фондов, 400 инвестиционных фондов и 1300 облигаций, которые прошли тщательный отбор, чтобы исключить сложные финансовые инструменты. ”Мы приложили много труда, чтобы платы за сделки были также четко видны, понятны и сравнимы. Желаем предоставить инвесторам четкий обзор того, за что они платят”, — сказал Скворцов.