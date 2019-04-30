Luminor: обзор финансовых рынков

По словам Скворцова, первый квартал 2019 года оказался прямой противоположностью четвёртого квартала и всего 2018 года. „Если в прошлом году на финансовых рынках почти ничего не работало, то в первом квартале этого года результат по большинству классов имущества был положительным”, — сказал Скворцов.

И добавил, что по многим классам имущества результат был лучшим за целый ряд лет. Особенно хорошие показатели были по ценам сырой нефти. Цена сырой нефти марки WTI повысилась за первый квартал более чем на 30%, что стало лучшим началом года с 2009 года.

По утверждению Скворцова, результаты мировых облигаций в первом квартале этого года также оказались исключительно хорошими. „Мировые рынки акций сделали резкий разворот по сравнению с прошлым годом. Это случилось благодаря более мягкой денежной политике и надежде на торговый договор между США и Китаем. Но при этом инвесторам предстоит испытание их оптимизма на прочность в связи с началом периода объявления прибылей”, — говорит Скворцов.

Он отметил, что аналитики существенно скорректировали прогнозы роста прибылей в сторону понижения. С другой стороны, более низкие прогнозы, повышают вероятность позитивных сюрпризов.