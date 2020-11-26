Luminor напоминает: оказание большинства банковских услуг в эти выходные будет приостановлено

В пятницу с 13:00 клиенты Luminor больше не смогут пользоваться прежними банковскими карточками Maestro/Mastercard. Кроме того, с этого момента невозможно будет производить платежи в прежнем интернет-банке, мобильном приложении или по банковской ссылке.

Новые карточки Visa, которые были автоматически разосланы всем клиентам, начнут действовать в субботу в 12:00, после чего их можно будет сразу использовать. Карточка активируется при первой оплате с PIN-кодом или при снятии денег в банкомате. PIN-код у новой карточки такой же, как и у прежней. Что касается онлайн-покупок, то эту функцию новой карточки Visa можно будет активировать в новом интернет-банке, который открывается в воскресенье в 12:00.

Новые клиенты, которые присоединились к Luminor с 15 октября и пользуются интернет-банком на сайте new.luminor.ee, не смогут проводить банковские операции с 22:00 в пятницу. Возможность онлайн-банкинга возобновится в воскресенье в 12:00, когда новый интернет-банк Luminor будет открыт для всех клиентов. Поскольку карточки Visa новых клиентов работали ещё до 27 ноября, то в выходные дни этими карточками можно будет пользоваться для обычных покупок. Они могут использовать свою банковскую карточку в банкоматах и для оплаты ​​в обычных магазинах. Однако в интернет-магазинах они не смогут расплачиваться своей карточкой с вечера пятницы до полудня воскресенья.

Дольше всего – с 23 по 29 ноября - нельзя совершать сделки с инвестиционными продуктами Luminor. Платформа Luminor Investor работает нормально, но поскольку ежедневные банковские услуги недоступны с 27 по 29 ноября, то в это время клиенты не смогут делать взносы на счёт Luminor Investor или снимать деньги.

В старый интернет-банк Luminor, то есть в интернет-банк LuminorINordea, и в мобильное приложение можно будет входить до конца года, чтобы прочитать ранее отправленные сообщения. Например, просмотреть код активации PIN-калькулятора. Но с 13:00 27 ноября сделки на этих каналах будут невозможны.

В субботу и воскресенье, 28-29 ноября, все отделения банков будут закрыты, но кол-центр будет работать круглосуточно. Банк рекомендует клиентам звонить только по срочным вопросам. Например, если по почте не пришла новая банковская карточка или калькулятор кодов. Если вопрос не требует немедленного ответа, отправьте электронное письмо по адресу info@luminor.ee. Вы также можете найти ответы на многие вопросы на странице изменений Luminor ЗДЕСЬ, а для бизнес-клиентов ЗДЕСЬ.