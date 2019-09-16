16.09.2019, 13:41

Luminor: на рынках ценных бумаг вероятны сильные колебания цен


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Ärid Lätis
Ärid LätisFoto: Taavi Sepp

”В августе усилившаяся торговая война привела к снижению цен акций, и дальнейшие движения на рынках зависят как от дальнейшего развития отношений между США и Китаем, так и от решений центробанков”, — пишет Антон Скворцов, руководитель команды инвестиционных консультаций и анализа рисков Luminor в странах Балтии.

В начале месяца на рынках акций возникла паника, поскольку менее чем за неделю мировые индексы упали в среднем более чем на 5%. Толчком для падения цен послужили сообщение США об установлении новых таможенных пошлин для Китая и понимание того, что торговая война в ближайшем будущем явно усилится, поскольку, несмотря на предыдущие заявления, ни одна из сторон не готова пойти на компромисс.

Помимо этого, замедление роста мировой экономики и слабость некоторых наиболее существенных макроэкономических показателей США указывают на то, что понижение процентных ставок в конце июля, впервые проведенное Федеральным резервом за последние 11 лет, может быть недостаточным для оживления экономики.

Хороших новостей не наблюдалось в августе также и во многих других странах. Отрицательный экономический рост во втором квартале 2019 года в Германии, увеличение вероятности жесткого брексита в Великобритании и кратковременный правительственный кризис в Италии создали новые беспокойства о политических рисках Европы и добавили неуверенности в разрезе всего месяца.

В то же время, по словам Скворцова, несмотря на упомянутые пессимистические настроения и политические события, цены акций оставались сравнительно стабильными после падения в начале августа. ”Если оставить в стороне первые три дня торгов в августе, то мы могли бы действительно сказать, что цены в августе выросли”, — сказал он. ”Это на самом деле поразительно, поскольку, учитывая настроения инвесторов и нынешний уровень рисков, можно было бы ожидать существенно большего падения цен акций”.

Более сильному падению цен препятствует, как один из факторов, значительная вероятность того, что США и Китай все-таки смогут решить взаимные разногласия. Во-вторых, в середине сентября пройдут заседания Европейского центрального банка и Федерального резерва, при этом общественность предполагает, что оба центральных банка еще больше снизят процентные ставки.

Возможную реакцию финансовых рынков на решения, принимаемые на этих заседаниях, сложно определить заранее, но если будет объявлена какая-либо дополнительная мера, оживляющая экономику, то она, по оценке Скворцова, может повлечь за собой положительную реакцию акций, как в нынешнем году уже случалось.

Однако на рынке облигаций ситуация противоположная акциям — сверхоптимистичные инвесторы спровоцировали сильный рост цен. ”В более долгосрочной перспективе акции явно привлекательнее облигаций, но цены как акций, так и облигаций могут в ближайшее время значительно колебаться”, — сказал Скворцов.

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