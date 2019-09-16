Luminor: на рынках ценных бумаг вероятны сильные колебания цен

В начале месяца на рынках акций возникла паника, поскольку менее чем за неделю мировые индексы упали в среднем более чем на 5%. Толчком для падения цен послужили сообщение США об установлении новых таможенных пошлин для Китая и понимание того, что торговая война в ближайшем будущем явно усилится, поскольку, несмотря на предыдущие заявления, ни одна из сторон не готова пойти на компромисс.

Помимо этого, замедление роста мировой экономики и слабость некоторых наиболее существенных макроэкономических показателей США указывают на то, что понижение процентных ставок в конце июля, впервые проведенное Федеральным резервом за последние 11 лет, может быть недостаточным для оживления экономики.

Хороших новостей не наблюдалось в августе также и во многих других странах. Отрицательный экономический рост во втором квартале 2019 года в Германии, увеличение вероятности жесткого брексита в Великобритании и кратковременный правительственный кризис в Италии создали новые беспокойства о политических рисках Европы и добавили неуверенности в разрезе всего месяца.

В то же время, по словам Скворцова, несмотря на упомянутые пессимистические настроения и политические события, цены акций оставались сравнительно стабильными после падения в начале августа. ”Если оставить в стороне первые три дня торгов в августе, то мы могли бы действительно сказать, что цены в августе выросли”, — сказал он. ”Это на самом деле поразительно, поскольку, учитывая настроения инвесторов и нынешний уровень рисков, можно было бы ожидать существенно большего падения цен акций”.