Luminor: cамым большим врагом для сбережений человека является сам человек

Пиккани отметил, что в Эстонии государство в лице второй пенсионной ступени пришло на помощь, однако накапливаемые там суммы совершенно не достаточны. ”Самым большим врагом для сбережений человека является сам человек, и поэтому людей, включая меня самого, надо оберегать от их денег", — заявил Пиккани.

За свою карьеру Пиккани много раз наблюдал, как люди глубоко верят в рациональность своего поведения, что часто не соответствовало действительности.

Надежда на то, что однажды текущие доходы станут больше, чем сегодня, и тогда действительно можно будет начинать копить, в большинстве случаев не оправдывается, потому что расходы обычно растут вместе с ожиданиями доходов, и резервов для того, чтобы копить без усилий, не остаётся, говорит Пиккани и подчёркивает, что ответственность за накопление адекватных пенсионных резервов в первую очередь лежит на самом человеке.

Пиккани поясняет, что если человек в течение 40 лет будет копить по 6% от зарплаты, а затем будет тратить соответствующую сумму 20 лет, то это сбережение добавит ему к пенсии 12% от последней зарплаты.

”Поскольку в первой ступени в будущем для непосредственного распределения будет накапливаться существенно меньше средств, чем сегодня, то человек, получающий среднюю зарплату, может самостоятельно посчитать: взять среднюю на сегодняшний день пенсию, прибавить к ней 10-12% от средней зарплаты и спросить себя, достаточно ли ему будет этой суммы? Если нет, то надежда на то, что разницу между результатом расчётов и ожиданием покроет кто-то другой, просто наивна”, — отметил Пиккани.