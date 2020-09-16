Лукашенко запросил схожие условия при переориентировке грузопотоков с Балтии на РФ

"Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно", — сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

"Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры", — добавил президент Беларуси.