16.09.2020, 22:00
Лукашенко запросил схожие условия при переориентировке грузопотоков с Балтии на РФ(18)
Беларусь готова переориентировать свои грузопотоки из портов стран Балтии в Петербург при предоставлении Россией схожих условий, заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя итоги переговоров с президентов РФ Владимиром Путиным.
Места в России, где круче чем за границей
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Компания-владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто подали жалобу
Сам навязался и назвал сумму: как обогатился Пашаев