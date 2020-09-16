16.09.2020, 22:00

Лукашенко запросил схожие условия при переориентировке грузопотоков с Балтии на РФ

 (36)
EST
Hamburger Hafen und Logistik AG ostab ära Transiidikeskuse. Muuga sadam
Фото иллюстративноеFoto: Karin Kaljuläte

Беларусь готова переориентировать свои грузопотоки из портов стран Балтии в Петербург при предоставлении Россией схожих условий, заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя итоги переговоров с президентов РФ Владимиром Путиным.

"Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно", — сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

"Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры", — добавил президент Беларуси.

Читайте также: