16.09.2020, 22:00
Лукашенко запросил схожие условия при переориентировке грузопотоков с Балтии на РФ(36)
Беларусь готова переориентировать свои грузопотоки из портов стран Балтии в Петербург при предоставлении Россией схожих условий, заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя итоги переговоров с президентов РФ Владимиром Путиным.
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