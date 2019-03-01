Лукашенко: Белоруссия не против общей валюты с Россией

"Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас [в РФ] рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль", — сказал он.

При этом Лукашенко считает, что не важно, где будет находиться эмиссионный центр. "Не важно, где он будет, пусть будет в Питере — родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет", — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что двум странам необходимо идти на дальнейшее сближение.