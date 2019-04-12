Лучшей мини-фирмой года выбрали Klõpiz из Таллиннской 21 школы

”На первое место Klõpiz вывели, прежде всего, очень сильные результаты во всех сферах и экологичность предлагаемого товара”, — пояснила руководитель мероприятий JA Eesti Мария Хейнрихсен.

Член мини-фирмы Klõpiz Леэни Янете Креэн отметила, что они, разумеется, не собираются почивать на лаврах. ”Мы планируем продолжить развитие своего продукта и в гимназии обязательно присоединимся к программе ученических фирм”, — сказала Креэн.

Klõpiz изготавливает действующие по принципу прищепки умные держатели для стаканов из березовой фанеры. Использовать их можно на поверхностях толщиной до 4 см. Руководителем победивших молодых людей является учительница Таллиннской 21 школы Эльбе Метсаталу. Призом за первое место стал достойный предпринимателей полет и день на Сааремаа.

Второе место заняла изготавливающая вручную безе мини-фирма Maiusmokad из Валгаской основной школы, а третье место — производящая косметические товары из натуральных компонентов Meellu из Пылваской школы. Также были вручены несколько специальных премий.

Хейнрихсен признала, что в этом году жюри было крайне сложно выбрать лучшего, поскольку уровень мини-фирм за последние годы невероятно вырос.

Среди товаров/услуг других вышедших в финал мини-фирм можно найти, например, кофту-рюкзак, свечи из соевого воска, услугу организации игр, социальные и настольные игры и многое другое. В прошлом году победителем стало ученическое предприятие Kristallselge из Пылваской школы, которое производит мыло в форме кристаллов.