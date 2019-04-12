Лучшей мини-фирмой года выбрали Klõpiz из Таллиннской 21 школы
Сегодня в течение всего дня в Центре инноваций SEB выбирали лучшую мини-фирму Эстонии этого года. Ей стала изготавливающая умные держатели для стаканов Klõpiz из Таллиннской 21 школы.
Сегодня в течение всего дня в Центре инноваций SEB выбирали лучшую мини-фирму Эстонии этого года. Ей стала изготавливающая умные держатели для стаканов Klõpiz из Таллиннской 21 школы.
”На первое место Klõpiz вывели, прежде всего, очень сильные результаты во всех сферах и экологичность предлагаемого товара”, — пояснила руководитель мероприятий JA Eesti Мария Хейнрихсен.
Член мини-фирмы Klõpiz Леэни Янете Креэн отметила, что они, разумеется, не собираются почивать на лаврах. ”Мы планируем продолжить развитие своего продукта и в гимназии обязательно присоединимся к программе ученических фирм”, — сказала Креэн.
Klõpiz изготавливает действующие по принципу прищепки умные держатели для стаканов из березовой фанеры. Использовать их можно на поверхностях толщиной до 4 см. Руководителем победивших молодых людей является учительница Таллиннской 21 школы Эльбе Метсаталу. Призом за первое место стал достойный предпринимателей полет и день на Сааремаа.
Второе место заняла изготавливающая вручную безе мини-фирма Maiusmokad из Валгаской основной школы, а третье место — производящая косметические товары из натуральных компонентов Meellu из Пылваской школы. Также были вручены несколько специальных премий.
Хейнрихсен признала, что в этом году жюри было крайне сложно выбрать лучшего, поскольку уровень мини-фирм за последние годы невероятно вырос.
Среди товаров/услуг других вышедших в финал мини-фирм можно найти, например, кофту-рюкзак, свечи из соевого воска, услугу организации игр, социальные и настольные игры и многое другое. В прошлом году победителем стало ученическое предприятие Kristallselge из Пылваской школы, которое производит мыло в форме кристаллов.
Лучшую мини-фирму Эстонии (т.е. фирму учеников 7-9 классов) выбирают уже пятый год, причем с каждым разом конкуренция становится все более жесткой, поскольку каждый год мини-фирм создают все больше, причем молодые люди стремятся учреждать собственные предприятия еще до начала программы ученических фирм. Мини-фирмы отличает от обычных ученических фирм то, что они действуют по упрощенным по сравнению с программой ученических фирм правилам, и то, что членами мини-фирм могут быть только учащиеся основных школ.
В этом году за титул лучшей мини-фирмы боролись 63 предприятия, и в сегодняшний финал прошли 12 из них. Чтобы попасть в финал молодые люди должны были представить жюри основательные отчеты. В финале мини-фирмы ждали презентация со сцены (4-минутное представление предприятия) и работа на стендах, где школьники знакомили со своими товарами и продавали их как членам жюри, так и прочим интересующимся.
Призом победителю конкурса ”Лучшая мини-фирма Эстонии 2019” стал достойный предпринимателей полет и день на Сааремаа, где помимо прочего предусмотрены визиты на местные предприятия.
В жюри входили: председатель жюри Ян Томингас (консультант-фрилансер, выпускник программы ученических фирм), Эдвард Ребане (SEB Eesti), Йоонатан Орас (учредитель OÜ Festera, член лучшей ученической фирмы Европы 2017 года), Кристи Плоом (руководитель программы обучения предпринимательству Edu&Tegu Министерства образования) и Григорий Илькевич (директор по развитию SEB Eesti).
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