Лучше всех идет торговля у магазинов одежды и обуви

Доход от продаж у магазинов промышленных товаров увеличился на 5%. Более всего вырос доход от продаж в магазинах текстильных изделий, одежды и обуви – за год рост составил 9%. Выше среднего увеличился также доход от продаж в магазинах товаров для дома, домашней техники, метизов и строительных материалов, а также в магазинах товаров вторичного использования и других точках торговли (киоски, рынки, прямые продажи). В обеих сферах рост составил 6%.

В магазинах продуктовых товаров доход от продаж вырос на 4% и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива – на 2%.

По сравнению с предыдущим месяцем, в августе доход от продаж у предприятий розничной торговли уменьшился на 2%. На основании сезонно и календарно откорректированных данных доход от продаж увеличился на 1%. За первые восемь месяцев 2019 года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 5%.