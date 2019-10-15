Лов трески у берегов Эстонии почти прекратят

Квота на вылов трески на востоке Балтики уменьшена на 92%, говорится в заявлении по итогам заседания, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

В западной части Балтийского моря квота на вылов трески составит 3806 тонн, что на 60% меньше, чем в этом году. Еврокомиссия предлагала уменьшить квоту на 68%.

Квота на вылов кильки в Балтийском море на будущий год уменьшена на 22% до 210 147 тонн, на вылов камбалы уменьшена на 32% до 6894 тонн, свидетельствует утвержденный министрами проект регламента.