Лов трески у берегов Эстонии почти прекратят
На заседании министров сельского и рыбного хозяйства ЕС в Люксембурге утверждены квоты на вылов рыбы в Балтийском море в будущем году.
На заседании министров сельского и рыбного хозяйства ЕС в Люксембурге утверждены квоты на вылов рыбы в Балтийском море в будущем году.
Квота на вылов трески на востоке Балтики уменьшена на 92%, говорится в заявлении по итогам заседания, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
В западной части Балтийского моря квота на вылов трески составит 3806 тонн, что на 60% меньше, чем в этом году. Еврокомиссия предлагала уменьшить квоту на 68%.
Квота на вылов кильки в Балтийском море на будущий год уменьшена на 22% до 210 147 тонн, на вылов камбалы уменьшена на 32% до 6894 тонн, свидетельствует утвержденный министрами проект регламента.
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