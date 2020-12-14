Локомотивом экономики в прошлом году был сектор услуг в Харьюском уезде

За Харьюским уездом следуют Тартуский и Ида-Вируский уезды — их доля в ВВП составила 11% и 6% соответственно. Наименьшие показатели были у Хийуского и Пылваского уездов — менее одного процента в ВВП Эстонии.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, в прошлом году доля сектора услуг в экономике Эстонии составила 72%. ”Зачастую зрелось экономики оценивается по удельному весу сферы услуг. В Эстонии она постоянно росла, и столь высокого показателя доли услуг раньше у нас еще не было”, — отметил Мюйрсепп.

Значительный вклад внесли Таллинн и Тарту: их доля в секторе услуг составила 80% в Харьюском уезде и 72% — в Тартуском уезде. Самым низким удельный вес сектора обслуживания был в Ида-Вируском (41%) и Ляэне-Вируском уездах (42%).

Доля промышленного и строительного сектора составляла в 2019 году четвертую часть в экономике Эстонии и в сравнении с предыдущим годом сократилась на 2%. Это было обусловлено как ростом доли услуг, так и хорошим годом в сельском хозяйстве, что заметно увеличило его удельный вес в экономике страны.

Благодаря энергетическому сектору доля промышленности была наибольшей в Ида-Вируском (58%) и Ляэне-Вируском (47%) уездах, а наименьшей — в Харьюском (20%), Пыльваском (24%) и Тартуском (25%) уездах. Если в Харьюском и Тартуском уездах весомую часть составляла сфера услуг, то в Пыльваском уезде — сельское хозяйство.

Доля сельского хозяйства в экономике составила 3% и наибольшей она была в Вильяндиском и Йыгеваском уездах (по 18%), а наименьшей — в Харьюском уезде (0,5%).

В прошлом году ВВП в расчёте на одного жителя Эстонии составил 21 186 евро, что на 1566 евро больше, чем годом ранее. Наибольшим этот показатель был в Харьюском уезде, где он превышал средний по Эстонии на 43%. Далее следуют Тартуский и Саареский уезды, где он составил соответственно 91% и 67% от среднего по Эстонии. Наименьшим показатель ВВП на одного жителя был в Пыльваском уезде — 39% от среднего по Эстонии. Из года в год различия между уездами сокращаются и за последние четыре года более всего приблизились к среднему по Эстонии показателю Хийуский, Ярваский, Раплаский и Тартуский уезды. При этом наблюдается сокращение разницы между показателями Харьюского уезда и среднего по Эстонии в целом.