Ливни усугубляют и без того тяжелое положение производителей клубники

Хозяйка хутора Лаари Кадри Небокати говорит, что положение на полях из-за дождей неважное. Под угрозой оказались поля, где ягода хоть немножко перезрела.

"Не могу вообще комментировать, что там можно будет снять. Эти ливни на некоторых полях превратили ягоду в варенье. С полей, где ягода в связи с жарой хоть чуть-чуть переспела, практически ничего не собрать", - отмечает хозяйка хутора.

"В проливной дождь собирать ягоду нельзя, она также быстрее загнивает. К тому же по причине нехватки рабочей силы у многих производителей ягода перезрела, - говорит член правления Эстонского союза производителей клубники Элке Лиллеметс. - Опасность, что из-за дождей урожай пропадет, очень-очень велика".

Как уже ранее отмечалось, в этом году у производителей клубники большие проблемы, связанные с нехваткой сезонных рабочих. Ситуацию усугубила жаркая погода, ускорившая созревание ягоды.