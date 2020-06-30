Ливни усугубляют и без того тяжелое положение производителей клубники
У эстонских производителей клубники был тяжелый сезон, но затянувшиеся дожди сделали ситуацию еще хуже.
У эстонских производителей клубники был тяжелый сезон, но затянувшиеся дожди сделали ситуацию еще хуже.
Хозяйка хутора Лаари Кадри Небокати говорит, что положение на полях из-за дождей неважное. Под угрозой оказались поля, где ягода хоть немножко перезрела.
"Не могу вообще комментировать, что там можно будет снять. Эти ливни на некоторых полях превратили ягоду в варенье. С полей, где ягода в связи с жарой хоть чуть-чуть переспела, практически ничего не собрать", - отмечает хозяйка хутора.
"В проливной дождь собирать ягоду нельзя, она также быстрее загнивает. К тому же по причине нехватки рабочей силы у многих производителей ягода перезрела, - говорит член правления Эстонского союза производителей клубники Элке Лиллеметс. - Опасность, что из-за дождей урожай пропадет, очень-очень велика".
Как уже ранее отмечалось, в этом году у производителей клубники большие проблемы, связанные с нехваткой сезонных рабочих. Ситуацию усугубила жаркая погода, ускорившая созревание ягоды.
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