16.07.2019, 10:10

Liviko выпускает безалкогольные крафтовые напитки со вкусом ягод можжевельника и корня имбиря


rus.delfi.ee
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Janek Kalvi, Liviko
Janek Kalvi, LivikoFoto: Tiit Blaat

AS Liviko выводит на рынок безалкогольные шипучие крафтовые напитки Re-crafted Crafter's, при приготовлении которых повторно используются обработанные в дистилляции ягоды можжевельника и корень имбиря.

”Мы в Liviko требовательны как к развитию продукции, так и к производству. Благодаря изобретательности мастеров Liviko мы пришли к редкому для эстонской пищевой промышленности производственному решению — повторному использованию. Мы рады приветствовать новых членов семьи Crafter´s, появление которых было вдохновлено принципами умного производства”, — сказал председатель правления AS Liviko Янек Кальви.

Умеренно сладкий Re-crafted Crafter´s Junibeer со вкусом можжевеловых ягод — это крафтовый напиток с шелковистой структурой, во вкусе которого чувствуются характерные для ягод можжевельника терпкие и древесные нотки. Для приготовления напитка повторно используются можжевеловые ягоды, обработанные в дистилляции джина Crafter´s.

Re-crafted Crafter´s Gingeroot со вкусом имбиря немного сладковатый, но во вкусе чувствуются характерные для имбиря пряные нотки, а послевкусие — пикантное и слегка перечное. Для приготовления напитка повторно используется обработанный в дистилляции корень имбиря.

”Для приготовления крафтовых сортов джина Liviko Crafter´s мы используем только высококачественное сырье природного происхождения, выбору и проверке которого мы уделяем особое внимание. Безалкогольные напитки по уникальной технологии родились из-за желания максимально использовать ценные пряные растения и создать безалкогольные напитки с новым вкусом”, — описала историю появления новых напитков архитектор напитков AS Liviko Ханна Каур.

В новые безалкогольные напитки Crafter´s не добавляются ароматизаторы и вкусовые добавки. Напитки не содержат лактозы и глютена, они также подходят для веганов.

Из-за ограниченного объема производства Re-crafted Crafter’s Junibeer и Re-crafted Crafter’s Gingeroot сначала будут доступны в отдельных ресторанах и кафе, а также в магазине Liviko Cash & Carry.


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