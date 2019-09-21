Литва представила Латвии и Эстонии план торговли электроэнергией с третьими странами

Компания Litgrid представила операторам Латвии и Эстонии региональную методику торговли электроэнергией с третьими странами, а также обратилась за консультациями в Еврокомиссию (ЕК).

В Litgrid в пятницу сказали BNS, что Литва представила свою методику в ответ на методику, подготовленную Латвией и Эстонией. Дискуссии по этому вопросу будут продолжаться.

"Один из важнейших принципов предлагаемой Litgrid методики — стремление дать оценку надежности системы (…). Это значит, что если у Латвии с Россией только одна линия, то торговля электроэнергией невозможна из-за безопасности поставок, потому что в случае отключения единственной линии для обеспечения импорта из России должна использоваться инфраструктура других стран", — говорится в сообщении Litgrid.

В среду латвийский и эстонский операторы AST и Elering обнародовали на бирже Nord Pool сообщение, в котором говорится, что они подготовили методику для торговли с Россией.