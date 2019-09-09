Литва обвиняет Олега Осиновского в связях с ближним кругом Путина

Литва обвиняет компании Олега Осиновского в связях с ближним кругом президента России Владимира Путина. Осиновский называет это дискриминацией европейского бизнеса в Литве, пишут "Деловые Ведомости".
На прошлой неделе стало известно, что правительство Литвы решило запретить осуществление гостендера компании Vitras-S, которая является дочерним предприятием фирмы Осиновского Skinest Baltija.
Хотя Vitras-S выиграла тендер на модернизацию железной дороги в Каунасском регионе, литовская национальная железнодорожная компания Lietuvos Geležinkeliai не может заключить контракт с фирмой, поскольку, согласно решению специальной комиссии, это опасно для национальной безопасности, ибо конечный бенефициар компании (Олег Осиновский) имеет связи с ближним кругом президента России Владимира Путина.
Речь идет о двух закупках для ремонта рельсов на общую сумму около 4 миллионов евро.
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