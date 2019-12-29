Литовско-латвийский газопровод получит почти 5 млн евро помощи ЕС

Еврокомиссия (ЕК) выделила финансовую помощь через механизм "Соединяющаяся Европа" (CEF) — до 50% стоимости проекта. Общие капиталовложения в проект составят 10,2 млн евро, только в Литве — 4,7 млн евро.

Менеджер Amber Grid по коммуникации Лаура Шебекене объяснила, что в общую сумму инвестиций включены и проектировочные работы, на которые ЕС финансовую помощь не предоставляет.

"Здесь не учтена та часть, которую мы покрываем сами, то есть более 400 тыс. евро пойдет на проектирование, и эту сумму ЕС нам не финансирует. Так что, говоря об общей сумме проекта, мы включаем и эти затраты на проектирование", — сказала BNS Шебекене.

Договор о финансировании подписало Исполнительное учреждение программ инноваций и сетей Еврокомиссии (INEA), литовское и латвийское предприятия Amber Grid и Conexus Baltic Grid.

В Литве планируется повысить мощности газоучетной станции в Кеменай и усовершенствовать газопровод у Паневежской компрессорной станции, а в Латвии — усовершенствовать магистральный газопровод, чтобы можно было увеличить максимальное рабочее давление с 40 до 50 бар.

Инвестиции повысят мощности газовой перемычки до 30,47 гигаватт-часов в сутки в направлении Латвии (сейчас 67,6 гигаватт-часов) и до 119,5 гигаватт-часов в направлении Литвы (сейчас 65,1 гигаватт-часов).