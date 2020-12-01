Литовская компания предложила работникам платить зарплату каждый день

Рынок такую идею принимает неохотно, а бухгалтеры говорят, что это потребует больше работы и администрирование станет дороже. Представители работников говорят, что главное — размер зарплаты. У агентства в пользу такого порядка есть свои аргументы.

Агентство Biuro предложило своим работникам платить зарплату хоть каждый день. Правда — не целиком, часть зарплаты приходится откладывать на случай пересчетов, пояснил директор агентства Юргис Ковас.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что минувшей весной профсоюзы решали вопрос более частой выплаты зарплаты.

"Предлагали платить каждую неделю. Мы спрашивали у наших членов, как они оценивают такое предложение, что думают. Все отнеслись к такому предложению равнодушно. Сказали, что особой разницы нет. Это была бы больше проблема работодателя и больше административных расходов", — сказала Ругинене.

Эксперты отмечают, что такая форма расчета увеличивает расходы на администрирование.

"Если честно, я о таких случаях не слышала", — сказала директор Ассоциации по управлению кадрами Аушра Битаутене.

По ее словам, чтобы так платить зарплаты, надо рассчитывать денежные потоки.

"Если в компании несколько тысяч человек, то надо заранее выделить на такие потребности определенную сумму. Не бывает так, что сидишь на мешке с деньгами и раздаешь их. Все расходы планируют — что на инвестиции, что на развитие бизнеса", — сказала она, заметив, что люди разные и кому-то, возможно, иногда хотелось бы получать деньги чаще.

Битаутене все же заметила, что в Литве по мере роста зарплат люди все же склонны выбирать получение всей суммы один раз в месяц.

Консультант компании Korn Ferry Ева Петкявиче сказала, что тоже о такой практике не слышала.

"Обычно платят зарплату один раз, или платят аванс и зарплату. Иногда компании дают возможность работникам выбрать дату выплаты аванса", — сказала она.

По ее словам частые выплаты обычно бывают на производственных предприятиях или там, где платят небольшие зарплаты, но в секторе финансов, ИТ и др., обычно платят деньги раз в месяц. Глава небольшой бухгалтерской компании, не пожелавшая, чтобы ее имя называли, была удивлена такой практикой.