Литовская компания предложила работникам платить зарплату каждый день

В Литве агентство временного трудоустройства Biuro предложило своим работникам новшество – работники могут получать зарплату даже за один день - и делается это "нажатием одной кнопки", такой возможностью пользуются 20-30% работников компании. Может ли такой порядок прижиться в других компаниях?
Рынок такую идею принимает неохотно, а бухгалтеры говорят, что это потребует больше работы и администрирование станет дороже. Представители работников говорят, что главное — размер зарплаты. У агентства в пользу такого порядка есть свои аргументы.
Агентство Biuro предложило своим работникам платить зарплату хоть каждый день. Правда — не целиком, часть зарплаты приходится откладывать на случай пересчетов, пояснил директор агентства Юргис Ковас.
Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что минувшей весной профсоюзы решали вопрос более частой выплаты зарплаты.
"Предлагали платить каждую неделю. Мы спрашивали у наших членов, как они оценивают такое предложение, что думают. Все отнеслись к такому предложению равнодушно. Сказали, что особой разницы нет. Это была бы больше проблема работодателя и больше административных расходов", — сказала Ругинене.
Эксперты отмечают, что такая форма расчета увеличивает расходы на администрирование.
"Если честно, я о таких случаях не слышала", — сказала директор Ассоциации по управлению кадрами Аушра Битаутене.
По ее словам, чтобы так платить зарплаты, надо рассчитывать денежные потоки.
"Если в компании несколько тысяч человек, то надо заранее выделить на такие потребности определенную сумму. Не бывает так, что сидишь на мешке с деньгами и раздаешь их. Все расходы планируют — что на инвестиции, что на развитие бизнеса", — сказала она, заметив, что люди разные и кому-то, возможно, иногда хотелось бы получать деньги чаще.
Битаутене все же заметила, что в Литве по мере роста зарплат люди все же склонны выбирать получение всей суммы один раз в месяц.
Консультант компании Korn Ferry Ева Петкявиче сказала, что тоже о такой практике не слышала.
"Обычно платят зарплату один раз, или платят аванс и зарплату. Иногда компании дают возможность работникам выбрать дату выплаты аванса", — сказала она.
По ее словам частые выплаты обычно бывают на производственных предприятиях или там, где платят небольшие зарплаты, но в секторе финансов, ИТ и др., обычно платят деньги раз в месяц. Глава небольшой бухгалтерской компании, не пожелавшая, чтобы ее имя называли, была удивлена такой практикой.
"Это вопрос договоренности. Я не говорю, что не делала бы этого, но я бы посчитала за дополнительную работу. Мы выплачиваем работникам аванс, когда они просят, это их право. Но обычно работники даже отпускные получают с зарплатой", — сказала она.
Такая идея частой выплаты зарплаты появилась на платформе, где работают студенты.
"Мы развиваем стартап, он называется Workis.online, там предлагается работа для студентов, на один день — там изначально зарплату платят раз в неделю. Людям этот стартап нравится тем, что там просто найти работу и можно быстро получить деньги. Мы и подумали, если им это нравится, может, и другим это актуально", — сказал Ковас.
В Biuro сейчас работают около 1700 работников, большая их часть выполняет временные работы. Ковас заметил, что финансовые проблемы обычно бывают у тех, кто берет быстрые кредиты.
"Мы получаем немало обращений от коллекторов, видим, что некоторые люди живут от зарплаты до зарплаты, часто берут быстрые кредиты. Берут раз, а потом берут дальше, чтобы вернуть долг. Вот мы и предоставили людям возможность получать деньги раньше, если для них это актуально — им не придется брать кредит", — назвал Ковас еще одну причину.
Он заметил, что характер деятельности их агентства позволил решить вопрос выплаты зарплат технологически, поэтому у компании нет дополнительных расходов.
"Все платы, подсчеты автоматизированы, поэтому нет никаких дополнительных действий и расходов. А что касается планирования финансовых потоков — и да и нет. Этим ведь все работники не пользуются", — заметил Ковас.
Он сказал, что такая возможность появилась с лета и сначала ее запустили в Клайпедском регионе.
"Особенно активно люди берут деньги в декабре-январе. Скорее всего, виной тому праздничный период, когда увеличиваются расходы", — заметил Ковас.
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