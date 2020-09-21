Лишь каждое пятое предприятие использует решения для защиты своей интернет-сети

Стремительная дигитализация открывает для предприятий всё новые возможности, но в то же время увеличивается и число кибер-опасностей. За год количество различных кибератак увеличилось почти вдвое, и все чаще эти опасности подстерегают именно предприятия. При этом, к сожалению, только каждое пятое предприятие использует дополнительные решения по защите сети.

Крупные предприятия, которые чаще сталкиваются с кибератаками, лучше понимают риски и и в основном занимаются защитой сетей и техники своего предприятия. Малые и сред-ние фирмы, как правило, сосредоточены на своей основной деятельности, и на заботу о безопасности зачастую просто не остается времени. Малые предприятия обычно не имеют возможности обеспечить надлежащую компетентность в сфере кибербезопасности, а так-же они часто просто не могут себе позволить приобрести или арендовать дорогие устрой-ства для обеспечения безопасности. В Эстонии более 125 500 фирм, где работает до 10 человек, то есть 94 % всех предприятий. Принимая в расчет потребности именно таких предприятий, в Telia разработали новаторскую и простую интернет-услугу на сетевой ос-нове с защитным решением – «Безопасный интернет». Это решение хорошо подойдет и более крупным предприятиям.

Фильтр безопасности нового решения помогает отражать наиболее распространенные опасности, например, небезопасные веб-сайты, известные вредоносные программы и ви-русы или кибератаки. Фильтр автоматически обеспечивает базовую защиту всех устройств предприятия, подключенных к сети «Безопасного интернета» через кабель или WiFi: ком-пьютеров, производственной техники, мобильных телефонов, принтеров, кофейных аппа-ратов и любых других устройств с подключением к интернету.

Первые клиенты подключились к тестовой платформе в июне этого года. В течение последних недель тестирования новой услуги с помощью фильтра безопасности отражалось в среднем 1,7 млн потенциальных опасностей в неделю, пятую часть из которых составили внешние атаки на системы предприятия. В основном опасности связаны с посещением небезопасных сайтов, с зараженными файлами или уже находящимися в системах предприятия вредоносными программами.

Предоставляющая защиту техника установлена в сетевом узле Telia. Это значит, что с услугой «Безопасный интернет» сетевой поток данных проходит через фильтр безопасно-сти, установленный в базовой сети, что позволяет отражать опасности еще до их прибытия в место потребления интернета клиентом. Поэтому клиенту не придется покупать дополни-тельную защитную технику для обеспечения базовой безопасности или устанавливать до-полнительные программы. Пользователю «Безопасного интернета» не нужно беспокоиться и об обновлениях программ, поскольку они происходят автоматически.

В зависимости от потребностей предприятия Telia будет предлагать подключение к «Без-опасному интернету» начиная от 40 Мбит/с. Рынок движется в сторону простых комплекс-ных решений. Быстрая дигитализация постепенно повышает спрос на более быстрый ин-тернет. Благодаря новому решению предприятия получат в добавок к безопасному соеди-нению и значительно более высокую скорость интернета.