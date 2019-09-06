Lindström купил Tallinna Pesumaja

Объединенным предприятием, где работает в общей сложности приблизительно 200 работников, будет управлять исполнительный директор Lindström Eesti Кадриан Яагунд.

По словам Яагунда, объединение двух успешных предприятий позволит еще сильнее расширить имеющийся спектр услуг, сильнее развивать инновационные решения и закрепить позицию на рынке аренды текстиля в условиях плотной конкуренции.

”Tallinna Pesumaja — это организация с сильным имиджем качества, которая аналогично нам работает с клиентами гостиничного сектора, но совместно с которой мы развиваем услуги для рынка медицинской сферы, имеющего большой потенциал”, — сказал онa.

”Здравоохранительные услуги составляют в концерне Lindström значительную часть от оборота и экспертного опыта. Помимо аренды рабочей одежды и постельного белья больницы используют также экологическое решение для гигиенического ухода за руками”, — пояснилa Яагунд.

По заверению руководителя Lindström, как Lindström, так Tallinna Pesumaja после слияния продолжат работу прежним образом, и сделка не повлечет за собой изменений ни для работников, ни для клиентов.

Предприятие Tallinna Pesumaja предлагало более 20 лет качественные текстильные услуги именно в гостиничном секторе и сфере здравоохранения. На предприятии работает приблизительно пятьдесят человек, и в 2018 году оборот предприятия составил 2,7 млн евро.