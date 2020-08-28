28.08.2020, 14:39
Lidl уже ищет в Эстонии маркетологов. Но интрига с датой открытия сохраняется
Немецкая сеть супермаркетов Lidl, которая уже долгое время ищет для своего Эстонского подразделения персонал, теперь приступила к поиску менеджеров по маркетингу, пишет портал geenius.ee.
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