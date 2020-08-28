28.08.2020, 14:39

Lidl уже ищет в Эстонии маркетологов. Но интрига с датой открытия сохраняется


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Lidl уже ищет в Эстонии маркетологов. Но интрига с датой открытия сохраняется
Foto: Scanpix/ ZUMAPRESS.com

Немецкая сеть супермаркетов Lidl, которая уже долгое время ищет для своего Эстонского подразделения персонал, теперь приступила к поиску менеджеров по маркетингу, пишет портал geenius.ee.

Хотя прием на работу команды маркетологов говорит о том, что открытие магазинов Lidl уже не за горами, сама компания пока не готова сообщить, когда она начнет работу в Эстонии.

Во всяком случае, сегодня уже можно с определенной уверенностью говорить, что немецкая сеть, которая, как считается, предлагает товары по довольно низким ценам, в Эстонию рано или поздно придет.

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