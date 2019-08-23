Lidl инвестировал в Эстонию свыше 21 миллиона евро
В финансовых отчетах за прошлый год Lidl Eesti OÜ инвестировал 21.5 миллиона евро в активы своей компании.
В финансовых отчетах за прошлый год Lidl Eesti OÜ инвестировал 21.5 миллиона евро в активы своей компании.
Lidl приобрел в Эстонии 6 объектов недвижимости, продолжает переговоры о покупке другого имущества и выдал разрешение на строительство двух объектов.
В среднем в том году в компании работало 18 человек на полную ставку.
Компания Lidl Eesti приобрела в Таллинне недвижимость в Пыхья-Таллинне на улице Паавли (Паавли 6а, 8, 8а, 10) и в Кристийне на Лехе, 3. Уже есть разрешение на строительство магазина в Ласнамяэ и Хааберсти.
Lidl также владеет недвижимостью в Тарту по адресу Калда, 29 и в Нарве на Таллиннском шоссе, 7 и 7а и на проспекте Кангеласте, 37а.
Открытие магазинов планируется в 2020 году.
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