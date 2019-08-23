Lidl инвестировал в Эстонию свыше 21 миллиона евро

Lidl приобрел в Эстонии 6 объектов недвижимости, продолжает переговоры о покупке другого имущества и выдал разрешение на строительство двух объектов.

В среднем в том году в компании работало 18 человек на полную ставку.

Компания Lidl Eesti приобрела в Таллинне недвижимость в Пыхья-Таллинне на улице Паавли (Паавли 6а, 8, 8а, 10) и в Кристийне на Лехе, 3. Уже есть разрешение на строительство магазина в Ласнамяэ и Хааберсти.

Lidl также владеет недвижимостью в Тарту по адресу Калда, 29 и в Нарве на Таллиннском шоссе, 7 и 7а и на проспекте Кангеласте, 37а.

Открытие магазинов планируется в 2020 году.