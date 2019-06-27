Lidl готовится построить в Таллинне несколько магазинов

Немецкая сеть бюджетных супермаркетов Lidl готовится построить в Таллинне пяти-шесть магазинов, на один из которых разрешение на строительство уже выдано, еще три находятся на рассмотрении.
Компания купила в Таллинне 11 участков недвижимости, некоторые их которых находятся рядом, но когда и где откроются первые магазины, компания пока не комментирует, пишет портал ERR.
Таллиннский департамент городского планирования выдал компании Lidl Eesti разрешение на строительство в Ласнамяэ по адресу Тяхесаю, 4; рассматриваются еще три разрешения на строительство: в Хааберсти на Раннамыйза, 12а, где в данный момент находится пустырь, а рядом — большой новый район Пикалийва, в Кристийне на бульваре Сыпрузе, 153 рядом с заправкой Olerex на месте бывшей авторемонтной мастерской, а также в Мустамяэ на Карьявялья, 12.
Кроме того, была принята детальная планировка района, объединяющего два участка недвижимости в Ласнамяэ по адресу Раадику 11 и Раадику 11а, где рядом находятся магазины Mustakivi Konsum, Grossi и Maxima.
Компания Lidl Eesti приобрела в Таллинне недвижимость в Пыхья-Таллинне на улице Паави (Паави 6а, 8, 8а, 10) и в Кристийне на Лехе, 3, а также владеет недвижимостью в Тарту по адресу Калда, 29 и в Нарве на Таллиннском шоссе, 7 и 7а и на проспекте Кангеласте, 37а.
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